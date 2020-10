"Ukoliko postoje posmatrači koji nas traže sa planeta oko ovih zvezda, bili bi u stanju da vide znake života na našoj Plavoj planeti. Neke od tih najsvetlijih zvezda možemo da vidimo noću bez dvogleda ili teleskopa", rekla je vođa istraživanja Lisa Kalteneger, profesorka astronomije na Univerzitetu Kornel.

Astronomi su do sada otkrili više od 4.000 egzoplaneta pomoću "tranzitnog metoda", kojim se registruje mali pad u sjajnosti neke zvezde svaki put kada je planete zaklone dok kruže oko nje, a ta strategija otkrivanja veoma je uspešna, što je dokazao svemirski teleskop "Kepler" i primenjuje je i njegov naslednik TESS.

Uskoro, istraživači će moći i da skeniraju atmosfere bližih planeta za znakove života, a ta potraga biće jedan od zadataka Nasinog 9,8 milijardi dolara vrednog svemirskog teleskopa "Džejms Veb", koji treba da bude lansiran naredne godine.

