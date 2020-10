NASIN MATERIJAL SA ASTEROIDA RASUT U SVEMIRU - Evo kako je došlo do incidenta (VIDEO)

Do incidenta je došlo nakon što je prikupljeno toliko materijala da se kamenje zabilo u vrata kontejnera, zbog čega je došlo do njegovog rasipanja u svemiru. Još nije poznato koliko je uzoraka ostalo sačuvano, prenosi Rojters.

Sonda je u utorak veče uspela da prikupi materijal sa asteroida pod nazivom "Benu", veličine nebodera, na oko 320 miliona kilometara od zemlje. Međutim, fotografije kolekcije sa letilice koje su poslate na Zemlju pokazuju da je prikupljeno više materijala nego što su naučnici predvideli, zbog čega se višak kamenja sa asteroida rasuo po svemiru.

NASA says it collected a large sample from the asteroid Bennu. Maybe too large. https://t.co/7oK0x7CJ01

Zbog ovog incidenta tim je odložio sondu po strani, kako bi sprečio dodatno prikupljanje materijala i njegovo rasipanje.

NASA navodi da u ovom trenutku neće biti utvrđeno koliko je materijala prikupljeno, kao što je prvobitno planirano, i da će se preći na fazu uvlačenja kontejnera u letilicu i njenog postavljanja u bezbedan položaj, kako prikupljeni materijal ne bi bio dodatno ugrožen.

