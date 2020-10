Ovako će izgledati stanica na Marsu - Raketa Ilona Maska već je "parkirana" (FOTO)

Tehnološki startap iz Njujorka, Air Company, najavio je da razvija sistem za proizvodnju raketnog goriva uz pomoć vode, ugljen-dioksida i solarne energije.

Otišli su i korak dalje, objavljujući zanimljive ilustracije – koncept stanice za snabdevanje na Crvenoj planeti! Na njima se vidi i Falcon Heavy raketa, kompanije SpaceX.

As private space starts booming, the footprint of the industry could become massive. Making the rocket fuel from CO2 could help. https://t.co/Eny4ev8psP