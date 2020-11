PREVARA IZ 1001 NOĆI - Lekaru u Indiji prodali Aladinovu čarobnu lampu za VELIKE PARE! Čak su odglumili i duha!

Kao deo prevare, čak su se pretvarali da prizivaju duhove iz lampe, u skladu sa pričom iz "1001 noći", prenosi BBC pozivajući se na indijske medije.

Muškarci su navodno tražili više od 200.000 američkih dolara za lampu, ali su se zadovoljili sa 41.500.

Za prevaru je osumnjičena i jedna žena koja je na slobodi.

Lekar je navodno ranije ove nedelje podneo žalbu lokalnoj policiji u Mirutu, u zapadnom Utar Pradešu.

U žalbi, koju je citirala televizija NDTV, rekao je da je dvojicu muškaraca upoznao kada je počeo da leči ženu za koju je mislio da im je majka.

"Postepeno su počeli da mi pričaju o babi (bogočoveku) za kojeg su tvrdili da je posetio njihov dom. Počeli su da mi ispiraju mozak i tražili od mene da se upoznam sa babom", rekao je lekar.

Two men who allegedly duped a doctor into buying an "#Aladdinslamp" for $93,000 -- and even conjured up a fake #genie -- have been arrested in #India https://t.co/BMoxpDMh3e