U nedelju PRVA SVEMIRSKA MISIJA Spejs Eksa - Četiri astronauta biće poslata na Međunarodnu svemirsku stanicu (FOTO+VIDEO)

Lansiranje kapsule nazvane "Otpornost" iz NASA centra na Floridi bilo je zakazano za subotu, ali je odloženo zbog jakih udara vetra.

Let nove kapsule "Crew dragon" trajaće osam sati i biće prva operativna misija Spejs eksa Ilona Maska, prenosi Rojters.

The @SpaceX Crew-1 mission is now targeted to launch at 7:27 p.m. EST on Sunday from @NASAKennedy to the space station. https://t.co/aXEyxW3Cl7

U njoj će učestvovati tri astronauta iz SAD i jedan iz Japana. Probni let sa dva člana posade u avgustu bio je prvi let u svemir astronauta NASA sa američkog tla posle devet godina.

How much do you have in common with NASA's SpaceX Crew-1 mission astronauts? Probably a lot more than you think!



The crew shares some of their biggest pet peeves, greatest guilty pleasures, and of course, a few of their favorite things! #LaunchAmerica pic.twitter.com/xAl36tpRO6