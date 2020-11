MNOGO SKUPLJE NEGO ŠTO SE OČEKIVALO - Cipela francuske kraljice Marije Antoanete prodata za više od 40.000 evra (FOTO)

Bela svilena cipela koja je pripadala francuskoj kraljici Mariji Antoaneti prodata je danas na aukciji za 43.750 evra, saopštila je aukcija kuća Ozna (Osenat).

Prednji deo cipele je od svile, zadnji od jagnjeće kože, a ima i četiri preklopljene trake, kožni đon i petu od lakirane sive kože, navela je aukcijska kuća i dodala da je cipela duga 22,5 centimetra što odgovara broju 36.

Cipelu, koja je predata prijateljici lične sobarice kraljice Marije Antoanete, čuvali su potomci te žene koja je preminula 1816. godine.

Kasnije je bila na prodaji i imala je nekoliko vlasnika.

Kraljica Marija Antoaneta austrijskog porekla kojoj je zajedno sa suprugom kraljem Lujem XVI odrubljena glava na giljotini u 18. veku i dalje fascinira svet, navela je aukcijska kuća koja je procenila da će cipela biti prodata za 8.000 do 10.000 evra.