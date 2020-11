VELIKO OTKRIĆE U ATINI - Pronađena mermerna glava boga Hermesa, potiče iz perioda PRE NOVE ERE (FOTO)

Mermerno delo pronađeno je u petak, samo 1,3 metra ispod pločnika jedne prometne ulice u Atini.

"Delo potiče s kraja 4. veka pre nove ere ili početka 3. veka pre nove ere i u dobrom je stanju", navodi se u saopštenju i dodaje da je u pitanju bog Hermes u zrelom dobu.

#Greece Hermes head, part of Herma column revealed during roadworks in downtown Athenshttps://t.co/cO1SPCSY9u