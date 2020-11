U OKVIRU OBELEŽAVANJA GODIŠJICE SMRTI NEPONOVLJIVOG FREDIJA MERKJURIJA, QUEEN REAL TRIBUTE BEND 14. DECEMBRA PONOVO U KOMBANK DVORANI

NA KONCERTU I SPECIJALNI GOST PITER FRISTON, LIČNI ASISTENT NEPONOVLJIVOG MERKJURIJA

U duhu velikog hita planetarnog benda The Queen – Šou mora da se nastavi (Show must go on ), nakon dve godine od nezaboravnog koncerta u Kombank Dvorani, na veliku scenu kultnog prostora, vraće se Queen Real Tribute bend“, koji će pred beogradskom publikom nastupiti 14. decembra od 19h.

U okviru obeležavanja 29-godišnjice smrti neponovljivog frontmena sastava Queen, Fredija Merkjurija (24.11.1991) , sa nepunih mesec dana odlaganja zbog pandemijske krize, nastupiće jedan od najboljih svetskih Queen tribute bendova, iza koga je bogata internacionalna karijera koja traje već 14 godina.

Uvertiru u koncert, već od 19h, napraviće specijalni gost, koji će ovaj događaj upotpuniti i učiniti ga nesvakidašnjim. U pitanju je lični asistent Merkjurija, Piter Friston (Peter Freestone), koji važi za osobu koja je najbolje poznavala harizmaticnog frontmena grupe Queen!

S obzirom da je broj karata zbog pandemije korona virusa ograničen na 500 osoba, ovaj događaj svrstava se u čistu ezoteriju sa najvrelijim kartama, čija je prodaja upravo počela.Od Pitera Fristona, koji će ovom prilikom prvi put ekskluzivno posetiti Beograd, publika će moći da čuje intimne priče i istinite detalje o zivotu velikog Fredija Merkjurija. Kroz fotografije i snimke iz Piterove privatne kolekcije, publika će doći u kontakt sa detaljima iz Fredijevog privatnog života i kroz interakciju sa Piterom dobiće mnoge odgovore na pitanja o Frediju u njegovom životu.

Piter Friston je upoznao Fredija u Londonu radeći u Royal Opera House za Royal Ballet. Ubrzo dobija poziv od Merkjurija sa ponudom da radi za Queen i postaje njegov lični asistent. Piter je punih 12 godina ziveo sa Fredijem u čuvenom Garden Lodge-u, u Londonu, kao i u Minhenu i Nju Jorku. Friston je prisustvovao snimanju svih albuma i spotova grupe Queen od 1979. -1991. godine, kao i svim solo projektima slavnog lidera benda. On je i glavni krivac za saradnju Fredija i Monserat Kabalje. Jednom prilikom pozvao je Fredija na koncert velike operske dive, kako bi mu predstavio njen rad, nakon čega se odmah zaljubio u njen veličanstveni glas za koji je govorio da je kao kristal.

Takođe je prisustvovao i snimanju tek nedavno zvanično objavljenih zajedničkih pesama dva giganta muzičke scene, Majkla Džeksona i Fredija.

Kupovao je na aukcijama umetnine za rock velikana, kuvao je za njega, pratio ga na svim privatnim putovanjima i brinuo se o njemu tokom borbe sa teskom bolešču sve do samog kraja. Važnost njegove uloge u Fredijevom životu potvrdjuje i činjenica da se našao u Fredijevom testamentu.

Od 1991. do danas posvetio je svoj život nesebično šireći ljubav i predstavljajući život jednog od najboljih pevača svih vremena iz jednog sasvim drugog ugla, pokušavajući da približi svetu Fredija kao osobu, a ne kao zvezdu.

Podsetimo, Queen real tribute bend nastupa na originalnoj Queen opremi i u autentičnim kostimima, a malo je reći da su proputovali pola sveta. Beogradska publika ih veoma dobro poznaje po projektu Queen Symphony sa simfonijskim orkestrom i horom.

Tačno pre dve godine u bioskope širom sveta je stigao film Boemska rapsodija koji slavi grupu Queen i kult Fredija Merkjurija, koji je prkošenjem i razbijanjem stereotipa postao jedan od najobožavanijih zabavljača na planeti, a tim povodom su ovi sjajni momci iz Queen real tribute benda i nastupili u Kombank Dvorani.

Interesantno je da je veliki gost koga očekujemo, tokom snimanja filma Boemska rapsodija učestvovao u detaljnim konsultacijama sa celokupnom ekipom, kako bi Fredijev karakter i temperament bili predstavljeni što verodostojnije, kao i u rekonstrukciji Fredijevog doma Garden Lodge, do najisitnijih detalja.