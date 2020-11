ZAPANJUJUĆE OTKRIĆE ARHEOLOGA - U ruševinama Pompeje pronađeni ostaci dvojice muškaraca, poznato i ko su bili (FOTO)

Arheolozi su otkrili izuzetno dobro očuvane ostatke dvojice muškaraca koji su poginuli u vulkanskoj erupciji prilikom koje je uništen drevni rimski grad Pompeja 79. godine nove ere, saopštilo je danas italijansko ministarstvo kulture.

Jedan je verovatno bio čovek visokog društvenog statusa, star između 30 i 40 godina, koji i dalje ima tragove vunenog ogrtača ispod vrata, prenosi Rojters.

Drugi, verovatno u dobi od 18 do 23 godine, bio je odeven u tuniku i imao je nekoliko zgnječenih pršljenova, što ukazuje da je bio rob koji je obavljao težak posao.

Ostaci su pronađeni u mestu Ćivita Djulijana, 700 metara severozapadno od centra drevnih Pompeja, u podžemnoj komori u predelu velike vile koja se iskopava.

Unbelievable discovery in Pompei:

the bodies of two men, a high-status 40-year-old clad in a warm woolen cloak and his young slave in a tunic, escaping from eruption pic.twitter.com/CDxZE3g1Pq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 21. новембар 2020.

Zubi i kosti muškaraca su očuvani, a praznine koje su ostavile njihova meka tkiva popunjene su gipsom koji je ostavljen da se stvrdne, a zatim iskopan kako bi pokazao obrise njihovih tela.

- Ove dve žrtve su možda tražile utočište kada ih je oko 9 sati ujutro odnela struja topolog gasa - rekao je Masimo Osana, direktor arheološkog nalazišta.

Two new victims of the AD 79 eruption have been found in the excavations of Civita Giuliana near Pompeii. The bodies of two men seeking shelter in a cryptoporticus have been cast in plaster.

Video and further info here: https://t.co/PhJGlg5glO

Via @pompeii_sites/@_MiBACT pic.twitter.com/RknzDYbLxS — Dr Sophie Hay (@pompei79) 21. новембар 2020.

- To je smrt od termičkog šoka, što pokazuju i stisnute noge i ruke - dodao je.

Ministar kulture Dario Frančeskii rekao je da je ovo otkriće podvuklo status Pompeja kao "neverovatnog mesta za istraživanje i proučavanje".

U Pompejima, 23 kilometara jugoistočno od Napulja, živelo je oko 13.000 ljudi kada ih je erupcija zatrpala pepelom, plavim kamenčićma i prašinom, "zamrzavajući” ih u vremenu.

Amazing discovery in #Pompei. Bodies of man in his 40s and young slave found intact in a villa at Civita Giuliana, 700m from centre. Reminder that this was a human tragedy, not only an archaeological dig. pic.twitter.com/YlGJ9LtZeI — Ronnie Convery (@ronaldopatrizio) 21. новембар 2020.

Ostaci su otkriveni tek u 16. veku, a organizovana iskopavanja započeta su oko 1750. godine. Međutim, u novije vreme pažnja je usredsređena na zaustavljanje propadanja ili urušavanja izloženih ostataka grada.