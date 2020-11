Naučnici otkrili novi mineral iskovan u grotlu ruskog vulkana - Izgleda NEVEROVATNO (FOTO)

Mineral je pronađen u vulkanskom području krajnjeg istoka Rusije, na vrhu vulkana Tolbačik na Kamčatki.

Eruptivna istorija Tolbačika prati se hiljadama godina, ali u skorije vreme izdvajaju se dva značajna događaja: velika erupcija Tolbačikove pukotine 1975–1976 i druga, manja koja se dogodila između 2012–2013.

Sila erupcije tokom prvog događaja pocepala je brojna kupovita brda u vulkanskom kompleksu, otvorivši kamenit teren za koji otkriveno da je bogat naslagama fumarola i nepoznatih minerala koji nikada nisu viđeni bilo gde drugde.

Vulkan Tolbačik stvorio je 130 vrsta minerala koji su ovde prvi put identifikovani, a najnoviji je petrovit, sulfatni mineral u obliku plavih tabelarnih kristala, od kojih mnogi sadrže gasovite elemente, piše „Sajens alert“.

Ovde je proučavan primerak otkriven 2000. godine, koji je povezan sa erupcijom 1975. godine, i čuvan je za kasniju analizu. Ta analiza sada otkriva da ovaj živopisno plavi mineral pokazuje neobična molekularna obeležja koja su retko viđena.

"Scientists recently found petrovite, Na10CaCu2(SO4)8, which occurs as blue globular aggregates of tabular crystals with gaseous inclusions. 'The copper atom in the crystal structure of petrovite has an unusual & very rare coordination of 7 oxygens"https://t.co/dtOwekMfTh