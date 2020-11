Nova STRAVIČNA VIZIJA poznatog vidovnjaka zaledila svet! Predvideo je Trampov poraz i koronu, sada i OVO

Sada je regresoterapeut, hipnoterapeut i psihički astrolog, obnarodovao da je u svojim vizijama "video" velike turbulencije u kraljevskoj porodici.

Nikolas Aujula (35) iz Londona još 2018. godine govorio je o katastrofi “gripa” koja dominira svetom – viziji za koju sada veruje da je najavila epidemiju kovid 19, čiji je efekat upoređen sa španskom gripom.

Takođe je predvideo da će Tramp izgubiti američke izbore, kao i globalne proteste – koji su se dogodili 2020. godine.

Sada je regresoterapeut, hipnoterapeut i psihički astrolog, obnarodovao da je u svojim vizijama “video” velike turbulencije u kraljevskoj porodici.

“Dobijam vizije za Megan Markl koja se negde pojavljuje na ekranu, radi neku vrstu intervjua, gde iznosi tajne o kraljevskoj porodici. Takođe vidim još jednu bebu njoj i Hariju”, najavio je Nikolas.

On je, takođe, najavio i potencijalni srčani udar za čak tri poznate ličnosti sa A-liste.

“Stalno mi dolaze reči Toma Kruza “I heart”. Možda je to doslovno značenje da će imati srčanih problema, ili je možda metaforično, pa će proći kroz emotivnu bol ili nešto slično”, rekao je.

“Viđam i ljubavne probleme za Natali Portman i Kim Kardašijan. Ko zna, možda se Kim i Kanje Vest ponovo razdvoje”, komentariše Nikolas.

On je “zavirio” i u blisku budućnost:

“Jedina stvar za kojoj su me ljudi puno pitali ove godine je korona virus. Imam vizije da će se to rešiti nakon nove godine i da će stopa zaraze biti svedena do tačke kada će biti pod kontrolom do proleća, najkasnije”, tvrdi Nikolas.

“Ali, predviđam da će se panika i ograničenja oko virusa nastaviti sve do 2022. godine”, dodao je vidnovnjak.

U Nikolasovoj prognozi takođe se nastavljaju i protesti širom sveta u naredne dve do tri godine i uključuju vizije građanskih nemira.

Takođe predviđa masovno kretanje ljudi, kao i migarciju u jednom pravcu.

“Vidim da se ljudi negde sele za boljim životom, gotovo kao masovni egzodus. Ne govorim o nekoliko stotina, mislim na hiljade”, rekao je.

Kada je naredna godina u pitanju, ovaj vidovnjak je imao i neke zabrinjavajuće vizije.

“Imao sam nekoliko prilično užasnih vizija – jedan od njih je atentat na jednog svetskog lidera. Iskreno se nadam da se to neće ostvariti “, rekao je.

“Takođe sam imao viziju svetskog samita koji pogađa seksualni skandal i uspon krajnje desničarske politike, posebno u južnoj Evropi, Bliskom Istoku i Africi, i erupcije vulkana koja će dovesti do velikih vremenskih promena. Čuo sam reči “svinjski grip” koje su mi dolazile i video slike masovne panike. Ne mislim da će to biti još jedan virus, ali mogu da zamislim da će reakcija biti alarmantna, s obzirom na to šta se dogodilo ove godine”, ispričao je.

Nikolas, koji veruje da je bio egipatska kraljica i lav u prošlim životima, prvi put je postao svestan svojih psihičkih talenata kao dete, ali je prvo zaista neodoljivo iskustvo doživeo kada je imao 17 godina.

I dalje ne može da objasni šta se tačno dogodilo.

“Imao sam ovo gotovo vantelesno iskustvo i mogao sam da vidim nekoliko svojih prošlih života. Još 2018. godine reč “grip” mi je stalno dolazila. Ostalo mi je u mislima, jer to nije reč koju bih upotrebio”, objasnio je Nikolas kako mu se javljaju vizije.

Nikolas je objasnio da, kada ima viziju – naročito onu koja bi mogla biti indikativna za događaj vredan vesti – teško ućutkati logičnu stranu njegovog mozga, koji se bori da shvati šta je video.

Uprkos svojim izvanrednim predviđanjima, on insistira na tome da “nije poseban“ – umesto toga verujući da svi posedujemo iste sposobnosti, ali da nas skepticizam sprečava da im verujemo.