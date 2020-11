ARHEOLOG TVRDI - Pronađena kuća u kojoj je detinjstvo proveo Isus Hrist?! (FOTO)

Dark je proveo 14 godina tražeći ostatke samostana sestara Nazareta u Izraelu, u kojem je, prema njegovoj tvrdnji, živeo Isus.

Interesting! Prof Ken Dark of Reading University on evidence that ruins beneath the Sisters of Nazareth Convent are Jesus’s childhood home. Was believed as early as 380s. ‘Excellent craftsmanship’ consistent with Joseph’s profession https://t.co/fN2PtOiLOK

Kako piše Dejli mejl, Dark je na osnovu istraživanja na terenu zaključio da je kuća pripadala Josifu, Marijinom mužu, odnosno Isusovom ocu.

"Kuća je imala nekoliko soba, dvorište, balkon na krovu, a danas se na tom mestu vide jedino stepenice napravljene od kamena i iza kuće je prirodna pećina", rekao je Dark.

🛵"80 days around the Roman Empire". 🗓 Day 44. #Nazareth 🇮🇱. In 1884, while constructing the Sisters of Nazareth Convent, wokers discovered ancient burial chambers. The local tradition claims it was the house of Joseph ! pic.twitter.com/Z2Xe4MhuG7