KINA LANSIRALA SVEMIRSKU LETELICU NA MESEC - OVO je glavni cilj misije (FOTO+VIDEO)

Misija "Čane 5" (Chang'e 5), nazvana po kineskoj boginji Meseca, predstavljala bi veliki napredak svemirskog programa Kine ako bude uspešna.

Mogla bi da doprinese boljem razumevanju Meseca i Sunčevog sistema u celini.

Neki stručnjaci navode da bi mogla da otvori vrata za donošenje uzoraka s Marsa ili čak za slanje posade na Mesec.

97th Rocket Launch of 2020 (1st Lunar Mission of 2020) #Change5 🛰️ lunar probe "will bring max of 2kg lunar soil samples back to earth with in 3 to 4 weeks". 🛰️🌖will be launching on a Long March 5🚀 Rocket from #Wenchang Satellite Launch Center. pic.twitter.com/pWJ5BWaVsG

Svemirska letelica je lansirana sa kosmodroma u Venčanu u utorak u 4.30 po lokalnom vremenu.

Tajnovite kineske vlasti su prethodno potvrdile samo da će lansiranje biti krajem novembra.

I still cannot believe we are going to do this ⬇️

Automatically.

In lunar orbit.

For the first time.#Change5 pic.twitter.com/0CPTdE5AJa