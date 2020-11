MISTERIJA USRED PUSTINJE: Pronađeno metalno čudo skriveno u stenama! POGLEDAJTE OBELISK viši od 3 metra!

Metalni monolit, kako su ga opisali, nađeni kao da je "posađen" u zemlju, skriven u uvali među crvenim stenama.

Zaposleni u Zavodu za zaštitu divljeg života u državi Juta, primetili su ovaj obelisk iz helikoptera kada su pošli u prebrojavanje ovaca u ovoj oblasti.

"To je bilo nešto najčudnije što sam ikada video tokom svih ovih godina letenja“, rekao je pilot Bret Hučings za KSL TV.

"Primetio ga je jedan od biologa dok smo preleteli tačno iznad njega. Rekao je "Joj, hej, hej, okreni se, okreni se! Tamo je nešto čudno, moramo da pogledamo!", ispričao je pilot i nastavio:

"Šalili smo se da ako neko od nas iznenada nestane, onda se svi ostali da potrčimo za tim".

Pomislili su, kaže, da je reč o nečemu što je NASA postavila ili nešto slično. zaglavila gore ili nešto slično. Da li odbijaju satelite od nje ili nešto slično?"

Izgledalo je kao nešto što je čovek napravio.

During a mission to help count bighorn sheep, officials in Utah have discovered a mystery metal monolith in a remote area of red rock.



