JAPANSKI HOROSKOP OTKRIVA KOJU STE ZVEZDU DOBILI PO ROĐENJU: Izračunajte svoj SUDBINSKI broj i saznajte s kim se NAJBOLJE slažete

KIGAKU SVE OTKRIVA!

Kigaku je japanska nauka o slaganju sudbina prema kojoj je svako od nas prilikom rođenja dobio jednu od devet zvezda. Te zvezde označavaju naš karakter i sudbinu, a možete i upoređivanjem brojeva odrediti da li vam se sudbine poklapaju sa nekim.

Za početak pronađite svoju zvezdu po godini u kojoj ste rođeni, svoj zvezdani K broj. To je vrlo jednostavno izračunati. Saberite poslednje dve cifre u godini rođenja. Ako zbir bude dvocifren, saberite i te dve cifre tako da dobijete jednocifren broj. Taj broj potom oduzmite od broja 10 i dobićete svoj zvezdani K broj.

Na primer, ako ste rođeni 1989. godine, formula bi izgledala ovako:

8 + 9 = 17

1 + 7 = 8

10 - 8 = 2

Vaš K broj je 2.

Kada ste pronašli svoj broj, proverite koji ste znak i šta to otkriva o vama.

1. Bela voda

Ljude rođene u ovom znaku karakterišu prilagodljivost i opuštenost. Oni su prijatni i stoga omiljeni u društvu. S druge strane, mogu imati problema s nezavisnošću, sa stvaranjem sopstvene slobode, a muči ih često i neizvesnost.

U mladosti zbog toga mogu imati problema s okolinom, ali i sami sa sobom. Stabilnost im dolazi s godinama kad njihov kreativan talenat i znanje dođu do punog izražaja pa što su stariji, postaju sve više zadovoljni životom. Moguće je da priznanje i uspeh dožive u zrelijim godinama.

Ponekad znaju da deluju pomalo nezainteresovano za druge, ali veoma dobro znaju da slušaju ljude i čuvaju njihove tajne. U ljubavi su prilično aktivni i željni promena. Pokazuju veliki interes za suprotni pol i skloni su čestim promenama partnera. Ipak, detalje iz privatnog života drže za sebe.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 6 i 7. Za muškarce - najbolje se slažu sa 3 i 4.

2. Crna zemlja

Ovde se radi o pojedincima divnog karaktera, uravnoteženi su, nenametljivi i brižni prema ljudima oko sebe. Nisu skloni samostalnom donošenju odluka pa najbolje funkcionišu kao timski igrači, saradnici na raznim projektima u kojima su nužni strpljenje i fleksibilnost.

Veoma su dobri radnici, precizni i izuzetno koncentrisani na posao, nije ih lako omesti. Ljudi rođeni pod ovim znakom često uspešno sprovedu u delo ono što naume, bez žurbe, polako i sigurno.

Po prirodi su pomalo idealisti, a u svakodnevnom životu znaju da budu pomalo nepraktični. Porodica i brak su im izuzetno važni i vrlo su ozbiljni i pouzdani po tom pitanju. Za njih su emocije nešto što ne shvataju olako.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 9. Za muškarce - najbolje se slažu sa 6 i 7.3.

Svetlozeleno drvo

Ovo su ljudi prepuni energije i urođene dečje znatiželje, pa se odlično snalaze u kreativnim ili društveno korisnim poslovima. Vedri su i aktivni, uvek spremni na nove izazove. Tokom posla se brzo umaraju i nikako ne podnose monotoniju, to im isisava pozitivnu energiju iz tela. Pojedinci rođeni pod ovim znakom često postignu uspeh do 30. godine života.

U duši su romantični idealisti, a u ljubavi uglavnom srećni. Porodica im je jako važna, izuzetno je cene i neguju porodične odnose. Važno im je da imaju dobre odnose s drugima pa se trude da to i postignu. Rado pomažu ljudima, ali nađe se i onih koji tu njihovu dobrotu iskorišćavaju.

To su ljudi izuzetno pozitivne naravi, iako su svesni da ne mogu svima baš uvek da veruju. Ipak, taj optimizam ih iznova motiviše da na život gledaju pozitivno, a na svoju žrtvu kao nešto smisleno i vredno truda.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 1. Za muškarce - najbolje se slažu sa 9.

4. Tamnozeleno drvo

Pojedinci rođeni u ovom znaku su izuzetno ambiciozni i praktični. Uspjeh u poslu uglavnom postignu do 40. godine pa kasnije znaju izabrati mirniji stil života. Po prirodi su srdačni i ugodni pa ih ljudi vole.

Uvijek se trude da nikoga ne povrijede pa čak i kada su prisiljeni nekome reći nešto loše i negativno. Zaziru od spletki i ogovaranja i izuzetno im je bitno što drugi misle o njima, odnosno žele biti na dobrom glasu.

Skloni su pažljivo slušati druge, ali nisu skloni razgovarati otvoreno o vlastitim emocijama pa o tome rijetko govore. Jako im je važno imati slobodu i neovisnost, kako u materijalnom, tako i ljubavnom aspektu života. Iako, vrlo su neodlučni kada im se ukaže prilika za ulazak u vezu pa često propuštaju dobre ljubavne prilike.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 1. Za muškarce - najbolje se slažu sa 9.

5. Žuta zemlja

Ovde se radi o ljudima jake individualističke ličnosti koji su skloni takmičenju i ne vole da ih bilo ko vodi. Veoma cene poštenje i iskrenost, a ne podnose isprazne razgovore i rasprave. Nemaju problema otvoreno i direktno da iznose sopstvena mišljenja i stavove.

Kada je donošenje odluka u pitanju, tu su mudri i oprezni, nikada neće doneti neku odluku, a da pre dobro ne razmisle o njoj. Nakon što jednom donesu neku odluku, teško će je promeniti. Uspeh neretko dožive u srednjim godinama i to tako da rade ono što vole.

S obzirom na to da su to poedinci koji žive vrlo dinamično i često su pod velikim pritiskom, skloni su periodičnom povlačenju u tišinu bez gužve i buke kako bi se opustili, meditirali i napunili pozitivnom energijom. Vrlo su osećajni, partneru su verni, ali i pomalo posesivni.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 9.Za muškarce - najbolje se slažu sa 6 i 7.

6. Beli metal

Ljudi rođeni pod ovim znakom imaju izuzetnu samokontrolu, nezavisni su, ozbiljni i dosledni. Skloni su borbi za najviše pozicije i ne miruju dok ne dođu do cilja koji su sebi zacrtali, tek tada su srećni. Do uspeha dolaze češće u poznijim godinama nego u mladosti.

S druge strane, nisu baš prilagodljivi novim situacijama i imaju problema s otvorenošću, pa često nailaze na probleme u odnosima sa drugim ljudima. Skloni su da izbegavaju novu okolinu, kao i nove ljude, posebno one koji u njima izazivaju nesigurnost i nepoverenje.

Za ove pojedince ljubav nije najvažnija u životu, ali kada imaju partnera, znaju da se ponašaju ljubomorno i posesivno, kao da je partner njihovo privatno vlasništvo.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 2, 5 i 8. Za muškarce - najbolje se slažu sa 1.7.

7. Crveni metal

Tu se radi o vrlo talentovanim ljudima prepunim raznih ideja, koji su skloni brzom razmišljanju i lakom donošenju odluka. Oni se oslanjanju na sopstvene snage i mogućnosti.

Znaju se činiti naglim, posebno ljudima koji ih ne poznaju dobro, ali nisu skloni tome da se izlažu nepromišljenim rizicima. Uglavnom se osamostale u mladosti, a vrhunac karijere im se dogodi nakon 40. godine.

Vrlo su druželjubivi i vešti govornici što im olakšava put do uspeha. Takođe, lako se prilagođavaju raznim situacijama i raznolikim grupama ljudi. U ljubavi im nikada nije dosadno, ljubavni život im je bogat iako su prilično izbirljivi oko odabira partnera. Kada jednom izaberu svoju srodnu dušu, ta osoba uglavnom ima presudan uticaj na njihov dalji život.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 2, 5 i 8.Za muškarce - najbolje se slažu sa 2, 5 i 8.

8. Bela zemlja

Pod ovim znakom su rođeni ljudi koji teže savršenstvu. Za njih je životni moto da dostignu najbolje i najviše u svemu. Ove pojedince astrolozi upoređuju s feniksom jer imaju neku moć da ispravljaju sopstvenu sudbinu - iznova se izdižu iz pepela do neslućenih visina.

Po prirodi su tihi, ozbiljni, promišljeni i čvrsti, te nisu skloni da pokleknu pred životnim problemima. Takođe, od mladih dana su skloni da ulažu velike napore kako bi došli do cilja koji su zamislili. Do uspeha dolaze postupno, polako, ali sigurno i to zahvaljujući sopstvenom radu, trudu i upornosti.

U ljubavi su skloni dubokim, iskrenim i dugim vezama. Partnera ne biraju olako, a kada pronađu onog pravog, ne predomišljaju se, što se njih tiče to je ljubav za ceo život.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 9. Za muškarce - najbolje se slažu sa 6 i 7.9.

9. Purpurna vatra

Ovo su aktivni i vešti pojedinci koji kao da imaju neki magnet za privlačenje bogatstva. Često su imućni. Po prirodi su površni iako se onima koji ih ne poznaju dobro može učiniti da stoje pred promišljenim individuama. To su ljudi koji uglavnom nemaju strpljenja niti volje da analiziraju i ulaze u srž nečega ili nekoga.

Dileme rešavaju impulsivno, bez mnogo razmišljanja što na kraju rezultira time da često žale zbog svojih postupaka. Nisu skloni da ispravljaju svoje pogreške, radije će to ignorisati, odustati od svega i okrenuti se nečemu drugom.

Teško podnose kritiku, ali zato vrlo lako drugima pronalaze mane. Prilično su okupirani sami sobom i često opterećeni odnosima u svojoj porodici, kao da se ceo svet vrti samo oko njih. Skloni su da vode bogat društveni i privatni život, ali nigde se ne zadržavaju dugo. Ukoliko ne pronađu partnera za život u skladnom braku, često se prepuste lutanju, prenosi 24sata.hr.

Sudbinska povezanost:

Za žene - najbolje se slažu sa 3 i 4.Za muškarce - najbolje se slažu sa 2, 5 i 8.