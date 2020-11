NOVI ŠOK U AMERIČKOJ PUSTINJI - Nestao misteriozni spomenik o kojem bruji javnost! Evo o čemu govore izveštaji (FOTO+VIDEO)

Kancelarija lokalne teritorijalne uprave saopštila je da ima verodostojne izveštaje u koijima se navodi da su "nepoznati počinioci" uklonili monolit, a na društvenim mrežama se šire fotografije na kojima se pored stena vide i manji komadi metala, preneo je BBC.

Od kako je prvi put primećen 18. novembra, ovaj metalni monolit visine oko 3,7 metara neprekidno raspaljuje maštu, a u javnosti se sve više nagađa i spekuliše šta on predstavlja i kako se našao u pustinji.

Misteriozni metalni monolit prvo je uočila posada jednog helikoptera koji je pratio kretanje i prebrojavao grla u velikom stadu ovaca koje je bilo u migraciji u tom delu Jute.

