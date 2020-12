ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Jedan tajanstveni monolit nestao u SAD, a drugi se pojavio, i to u našem komšiluku (FOTO+VIDEO)

Jedan tajanstveni monolit nepoznatog porekla se pojavio i prošlog vikenda, posle dve nedelje nestao u pustinji u Juti, u SAD, a drugi, drugačiji, pojavio se potom u Rumuniji, prenosi danas američki TV-kanal NBC.

Polovinom novembra duboko u nepristupačnom crvenkastom pustinjskom pejsažu, nalik Marsu, u američkoj državi Juti, pojavila se misterija: blistavi srebrni metalni stub - monolit.

Glatka, visoka struktura uočena je tokom helikopterske patrole Odeljenja za javnu bezbednost i Odeljenja za resurse divljih životinja, objavile su tada vlasti.

A metal monolith appeared at a scenic spot in northern Romania over the weekend after a similar structure was discovered – and then disappeared – in the Utah desert. https://t.co/QtC57qC6Hw pic.twitter.com/KF1csiUvu3 — ABC News (@ABC) 01. децембар 2020.

Izmerili su da je trostrani predmet od nerđajućeg čelika visok nešto manje od četiri metra i utvrdili da je čvrsto ukopan u tlo, ali tragova kopanja nema.

Nisu otkrili tragove koji bi rasvetlili ko ga je i kako mogao doneti i zabiti u stenovito tlo među talasastim crvenim stenama ili zašto je to učinio.

So the #Monolith first appeared in #Utah and then disappeared yesterday. Then seemingly instantly appeared on the other side of the globe in less than 24 hours in #Romania ?!?!? pic.twitter.com/MrgG3La5vE — David Vox Mullen (@DavidVoxMullen) 30. новембар 2020.

Iako je mesto gde je monolit bio, toliko udaljeno da ga vlasti nisu otkrile, strahujući da bi radoznalci mogli krenuti da ga vide i izgubiti se, te bi ih trebalo spasavati, nekoliko entuzijasta ga je ipak našlo i krajem novembra se slikalo kraj njega.

Monolit koji je izgledom i položajem podsećao na crni, "vanzemaljski" iz filma Stenlija Kjubrika "2001: Odiseja u svemiru", prošle subote je nestao kako se i pojavio - bez traga, dok se nagađalo da je to ipak delo nekog od minimalističkih vajara, a za to ni danas nema potvrde.

Now a mysterious Arthur C Clarke-style monolith appears in ROMANIA https://t.co/CvU1ak6fSM — Daily Mail Online (@MailOnline) 30. новембар 2020.

Pošto nema potvrde da je autor neki umetnik, glavna "pretpostavka" u javnosti je da su to "vanzemaljci", uz obilje "teorija" i šala.

Takve teorije su ojačale kada je savezni Biro SAD za upravljanje zemljištem rekao u subotu da je monolit iznenada nestao i na mestu gde je bio je pažljivo naslagana gomilica kamenja, "kao da je u znak sećanja".

"Vanzemaljska teorija" je toliko popularna da je CNN čak objavio naslov u kojem kaže: "Monolit iz Jute verovatno nije delo vanzemaljaca".

A u svojoj objavi o nestanku monolita, mesni šerif je, podsmevajući se teorijama o vanzemaljcima, na Fejsbuku objavio kolaž njihovih likova iz filmova, i pitao stanovnike "Da li među ovima prepoznajete nekoga ko je bio kod čudne strukture tokom noći 27. novembra?".

NEW - A metal monolith identical to the one recently found in #Utah has just appeared on a hillside in Romania. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 30. новембар 2020.

Pošto je srebrni monolit ipak izgledao kao neka vrsta umetničke instalacije "novog talasa", jedna teorija je da je bio delo Petecije Le Fonhok, umetnice koja je postavljala skulpture u pustinji, ali je ona izjavila da monolit nije njen.

Drugi su rekli da je neko u pustinju bio doneo monolit - delo vajara Džona MekKrakena, koji je umro 2011. godine, ali je i to negirano, jer su njegove skulpture dragocene i skupe i sve su na broju, i jer je bio perfekcionista, dok su spoljevi stranica monolita u Juti ipak bili donekle grubi.

Iako je najverovatnije objašnjenje portparola Odeljenja Jute za javnu bezbednost da je monolit "nečija umetnička instalacija ili pokušaj toga", misterija je koliko dugo je skulptura bila u zabačenom kutku pustinje gde retko kada iko prođe. Portparol javne bezbednosti je zato rekao da je skulptura tamo možda bila i desetinama godina.

I dok na niz pitanja u SAD nema odgovora, u Rumuniji se pojavio još jedan monolit, severozapadno od Bukurešta, na brdu Batkas Doamnei, "licem" okrenut planini Čahleu, jednom od rumunskih "sedam čuda prirode", koju od davnina nazivaju "Sveta planina".

Utah's monolith has visible screws and seams, Romania's looks like a sad art project with awful welding skills and some sort of texture clearly made with a sander typically seen on every apartment door in Bushwick. Aliens, please improve your buffering technique. Score 👽👽⚪⚪⚪ pic.twitter.com/SloeLr4YQJ — Claudia Rojas 😷 (@Panterita) 30. новембар 2020.

Britanski list "Dejli mejl" je objavio da je monolit simbolično postavljen nedaleko od temelja preistorijske tvrđave Petrodava koju su izgradili preci Rumuna - drevni Dačani, narod neobičnih verovanja i surovih rituala, i danas obavijen mitom.

Za raziku od prethodnog, u Juti, koji je bio svetlosiv, gladak i blistav, taj u Rumuniji je taman i reljefan, s kružnim "oznakama", ali visina im je ista - 13 stopa ili nešto manje od četiri metra.

Ni u Rumuniji se ništa ne zna o autoru tamošnjeg monolita i ko ga je i kada postavio. Istragom se bavi Ministarstvo kulture jer je "bez dozvole postavljen na arheološkom nalazištu", preneo je britanski list.