NOVA MISTERIJA - Nestao metalni monolit koji se pojavio u Rumuniji (FOTO+VIDEO)

Sličan stub primećen je u pustinji Jute u SAD pre otprilike dve nedelje, preneo je Rojters.

Umesto spekulacija da se radi o vanzemaljskom predmetu, istina o rumunskom monolitu je prozaičnija.

"Struktura visoka 2,8 metara nestala je preko noći jednako tiho kao što je i postavljena prošle nedelje", rekao je britanskoj novinskoj agenciji novinar Robert Josub iz lokalnog dnevnika "Ziar Piatra Neamt", koji je video strukturu.

A metal monolith appeared at a scenic spot in northern Romania over the weekend after a similar structure was discovered – and then disappeared – in the Utah desert. https://t.co/QtC57qC6Hw pic.twitter.com/KF1csiUvu3