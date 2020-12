NOVA VRSTA PO PRVI PUT SNIMLJENA KAMEROM! Naučnici oduševljeni nakon što se dron spustio 3.900 metara pod vodu - EVO ŠTA SU OTKRILI! (VIDEO)

Želatinoznog morskog beskičmenjaka ili „duboko-morsku grudvicu“ Duobrachium sparksae spazio je uređaj na daljinsko upravljanje 2015. godine kod obala Portorika na dubini od 3.900 metara.

Dron koji je zaronio do morskog dna sačinio je nesvakidašnje snimke čudnog stvorenja nalik grudvicama, čija je dužina manja od milimetra.

Iako su snimci nastali 2015. godine, naučnici su želeli da budu apsolutno sigurni pre nego što su obelodanili da je otkrivena nova vrsta i odvojili su vreme mukotrpno pregledavajući snimke podvodne ekspedicije.

Klasifikacija novih vrsta obično zahteva opsežna laboratorijska ispitivanja, što je izuzetno teško kod ovih vrsta jer one ne mogu dugo da opstanu van svog prirodnog staništa - duboke vode.

"Nemamo iste mikroskope kao u laboratoriji, ali snimak može da nam da dovoljno informacija da bismo detaljno razumeli morfologiju, poput lokacije njihovih reproduktivnih organa i drugih aspekata“, objasnio je morski biolog Alen Kolins.

Duobrachium sparksae ima telo nalik balonu iz kojeg se pružaju dva dugačka pipka koja su, u najmanje jednom slučaju, primećena kako održavaju životinju blizu morkog dna, što može olakšati hranjenje.

„Kreće se poput balona sa toplim vazduhom koji je prikačen za morsko dno, održavajući određenu nadmorsku visinu iznad njega. Da li je pričvršćen za morsko dno, nismo sigurni. Nismo primetili direktnu povezanost, ali izgleda da organizam dodiruje morsko dno“, kaže okeanograf Majk Ford.

