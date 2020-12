Priča o Jasenovcu je komplesna, pokušala sam da pronađem jedan ugao i da kroz njega prikažem deo patnje kroz koji su prolazili ljudi u ovom logoru. Srećna sam jer ćemo svetu da predstavimo našu stranu istorije, rekla je scenaristkinja ovog filma Nataša Drakulić za TV Pink.

Film "Dara iz Jasenovca" reditelja Predraga Antonijevića izabran je za predstavnika Srbije u trci za 93. nagradu Američke akademiјe filmske umetnosti i nauke – Oskar, u kategoriјi za naјbolji međunarodni film.

Selekciona komisija je u obrazloženju navela da izražava veliko zadovoljstvo, “jer smo ove godine imali izuzetno kvalitetnu, žanrovski raznoliku filmsku ponudu”. Ovaj film okarakterisali su kao snažnu i emotivnu dramu koja se bavi istorijskom traumom nudeći pre svega poštovanje prema žrtvama.

Scenaristkinja Natasa Drakulić rekla je za Novo jutro TV Pink da se odustalo od zvanične premijere filma u Srbiji, a kako je navela, razlog tome je aktuelna epidemiološka situacija.

- Formalno je premijera u Beogradu zakazana za 22. april, ako se situacija stabilizuje, uradićemo to što pre, jer svi to želimo – rekla je Drakulić.

Kaže da je priča o Jasenovcu velika i kompleksna tema, važno je bilo pronaći jedan ugao gledanja.

- Ne možete da pristupite nečemu tako bolnom i da mislite da ste obuhvatili skoro sve. Značila mi je podrška svih ljudi oko mene, kada vidite da su glumci poverovali u projekat kao takav, onda verujete da ste na pavom putu. Snimanje nije bilo lako, i drago mi je što je film prepoznat negde preko. Onog trenutka kada smo dobili američku distribuciju, obradovalo nas je sve. Imali smo sreće na snimanjima, pratilo nas lepo vreme, i sada su stigle i lepe vesti iz inostranstva. Kao da je Bog bio sa nama – kaže Drakulić.

Glumica Jelena Grujičić kaže da je ona u filmu dobila ulogu Blankice, Jevrejke koja je zatočena u logoru. Kaže da je uloga zahtevna i da je za nju bila veliki izazov.

- Dobro napisan scenario je olakšao posao. Ovo je nikada nezaboravljena tragdeija. BIlo je pitko da ja kao glumica nisam imala napore da prihvatim značaj ove teme – kaže Grujičić.

Drakulić kaže da je ovakav film trebao da bude snimljen i ranije.

Međutim, tri udruženja su se javila da ukažu na neke nepravilnosti u filmu i da nisu saglasni sa njim. Drakulić kaže da tokom pisanja scenarija bila spremna i na neku vrstu otpora.

- Očekivala sam probleme, to me ne čudi. Čim je film napravljen, prvo su iz Hrvatske reagovali. Lično me me nije pogodilo jer u svom obrazloženju ima dosta nejasnoća, ali ko gubi ima pravo da se ljuti – kaže Drakulić.

- Za nas treba da bude značajno da će neke druge kulture da čuju kroz šta je srpski narod prošao, veliki je uspeh nominacija za Oskara od same nagrade. Imamo priliku da svetu predstavimo našu istoriju – kaže Drakulić.