VELIKO OTKRIĆE NA DNU BALTIČKOG MORA - Ronioci slučajno pronašli pravo blago nacističke vojske (FOTO)

Nemački ronioci koji čiste Baltičko more od odbačenih ribarskih mreža naišli su u Zalivu Gelting na retku mašinu za dešifrovanje "enigma" koju je nacistička vojska koristila tokom Drugog svetskog rata, a veruje se da je izbačena iz potopljene podmornice.

Iako je na početku mislio da je u pitanju pisaća mašina upletena u mrežu, podvodni arheolog Florijan Huber ubrzo je shvatio istorijski značaj pronalaska.

"Za poslednjih 20 godina imao sam mnogo uzbudljivih i neobičnih pronalazaka, ali nikada nisam sanjao da ću jednog dana pronaći jednu od legendarnih "enigma" mašina", rekao je Huber.

Nacistička vojska koristila je "enigmu" kako bi slala i primala tajne poruke, ali su britanski kriptografi provalili šivrtu, što je pomoglo saveznicima da steknu prednost u pomorskim borbama za kontrolu nad Atlantikom.

Zasluge za to se pripisuju britanskom timu predvođnom Alanom Turingom koji je radi u centru za razbijanje kodova Blečli park.

Neposredno pre predaje Nemačke u maju 1945. posade oko 50 podmornica dobile su naređenje da potope svoja plovila u Zalivu Gelting u blizini danske granice, da ne bi pala u ruke saveznicima, ali i da unište mašine za šifrovanje, prenosi Rojters.

Huber kaže da se veruje da je "enigma" koju su pronašli ronioci iz tog vremena. "Enigma" koja izgleda kao pisaća mašina, sastojala se od tastature i točkova koji su šifrovali poruke.

Iako je proizvedeno nikoliko stotina hiljada takvih mašina, poznato je da postoji samo nekoliko stotina, koje se na aukcijama prodaju za desetine hiljada evra.

Mašina koja je upravo pronađena biće predata arheološkom muzeju u Sslezingu.