MISTERIJA! PORODILJA SE VRATILA KUĆI, A JELKA NIJE BILA ISTA: Ovaj UKRAS na slici sigurno nećete primetiti! (VIDEO)

Naime, porodica se vratila kući i primetila da nešto sa jelkom nije u redu, a onda su i shvatili šta. Mekormikovi su odmah pozvali organizaciju koja se bavi zbrinjavanjem koala, ali, kako kažu, s one strane žice su najpre mislili da se neko sa njima šali.

This koala has single handedly saved 2020. Full story up soon on @GuardianAus pic.twitter.com/NGvURdOTuJ