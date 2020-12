DVOJNICA ANĐELINE DŽOLI DOBILA 10 GODINA ZATVORA: Izgledom je ZGROZILA svet, a evo zbog čega je sad završila IZA REŠETAKA (FOTO)

Prema rečima Alinejad, zvezda Instagrama služi nepravednu kaznu, samo zato što se bavila čisto nevinim aktivnostima, koristeći šminku i fotošop da bi izgledala kao zombi Anđelina Džoli. Novinarka je pozvala da se oslobodi Sahar Tabar, koja ima 20 godina i čije pravo ime je Fatemeh Kišvand.

Ona je pozvala i samu holivudsku glumicu da se založi za Sahar Tabar.

Tabar je postala poznata po fotografijama na „Instagramu“ na kojima prikazuje sablasno mršavo lice. Njen profil na toj društvenoj mreži ima skoro pola miliona pratilaca. Mnogi su njene fotografije doživljavali kao šalu, ali 5. oktobra 2019. godine Sahar je uhapšena u Iranu.

10 years jail for Iranian Instagramer who used make up & Photoshop to become a zombie Angelina Jolie.

Sahar Tabar is only 19. Her joke landed her in jail. Her mother cries every day to get her innocent daughter freed. Dear Angelina Jolie! we need your voice here. Help us. pic.twitter.com/0QTzSv2c5v