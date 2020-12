RUPA DUBOKA 5 METARA SE MISTERIOZNO OTVORILA: Arheolozi otkrili šta se krije iza svega, priča počinje u 19. veku (VIDEO)

U celu priču su se na kraju uključili i arheolozi koji su otkrili šta se krije iza ovog fenomena.

Inspekcijom se utvrdilo da se radi o bunaru koji se nekada nalazio uz kuću izvesne Meri Pirs.

Bio je u upotrebi sve dok kuća nije priključena na vodovod krajem 19. veka.

"Boston je stari grad i krije dosta misterija. Bilo je zanimljivo videti ostatke starog imanja u Dorčesteru u ovom parku. Srećom, ovakvi bunari nisu česta pojava", rekao je arheolog Džo Bedžli.

Kuća Meri Pirs je srušena 1912. godine kada je zemljište prodato gradu, kako bi se na tom mestu izgradio park.

