ZNAČAJNA MISIJA USPEŠNO ZAVRŠENA? Kinezi spustili modul sa uzorcima tla sa Meseca (FOTO+VIDEO)

Ovo je prva misija povratka sa Meseca još od 1970. godine, dodaje se u tekstu.

Modul se spustio u ranim jutarnjim časovima (po lokalnom vremenu) u Sizivangu ili Dorbodu, u delu Unutrašnje Mongolije.

Kinezi su lansirali Čang"e-5 24. novembra i svemirsku letelicu su spustili na Mesec početkom decembra.

A closeup of Chang’e-5 return capsule, to keep it warm they pasted many warm bags on its surface. pic.twitter.com/hjl8kMTTKA