VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju

Na današnji dan u strahu od pobunjenog naroda predsednik Rumunije Nikolae Čaušesku (Nicolae Ceausescu) pobegao je sa suprugom Elenom helikopterom iz Bukurešta, čime je okončana njegova 24-godišnja diktatorska vladavina. Uhvaćeni su i tri dana kasnije streljani u mestu Trgovište.

640 - Saraceni su zauzeli Aleksandriju, dve godine nakon početka invazije na Egipat.

1666 - Umro je italijanski slikar Gverčino (Guercino), pripadnik bolonjske slikarske škole, vodeći barokni majstor. Posebno je poznat po kompoziciji "Aurora" u rimskoj palati Kasino Ludovizi.

1858 - Rodjen je Djakomo Pučini (Giacomo), uz Verdija, najznačajniji italijanski operski kompozitor. Operom "Boemi" stvorio je prototip italijanske opere lirsko-sentimentalnog, gradjanskog karaktera s kraja 19. veka ("Toska", "Madam Baterflaj", "Turnadot", "Manon Lesko").

1917 - U Brest-Litovsku su u Prvom svetskom ratu otpočeli mirovni pregovori sila Osovine i nove ruske vlade uspostavljene Oktobarskom revolucijom. Sile Antante nisu prihvatile poziv Rusije da učestvuju u tim pregovorima koji su završeni u martu 1918. potpisivanjem veoma nepovoljnog mirovnog ugovora za Rusiju.

1979 - Umro je američki filmski producent Deril Frensis Zanuk (Darryl Francis Zanuck), osnivač filmske kompanije "Tventi senčeri foks" (1933) i producent niza značajnih filmova kao što su "Plodovi gneva", "Sve o Evi", "Viva Zapata!", "Najduži dan", "Koreni neba", "Mladi gospodin Linkoln".

1989 - Umro je irski pisac Semjuel Beket (Samuel Beckett), uz Joneska (Ionesco) i Ženea (Genet) najznačajniji predstavnik "teatra apsurda". Njegove drame, sinteza pesimizma, apsurda i nihilizma, izvršile su ogroman uticaj na razvoj modernog evropskog pozorišnog izraza. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1969. ("Čekajuchi Godoa", "Kraj igre", "Srećni dani").

1993 - Umro je jugoslovenski pisac i likovni kritičar Oto Bihalji Merin koji je s bratom Pavlom 1928. osnovao izdavačku kuću "Nolit" i uredjivao književno-politički časopis "Nova literatura". (roman "Dovidjenja u oktobru", eseji i umetnička kritika "Osvajanje neba", "Graditelji moderne misli", "Prodori moderne umetnosti").

2000 - Svetska zdravstvena organizacija upozorila je na mogućnost širenja bolesti "ludih krava" izvan Evrope. Bolest koja se smatra verovatnim uzrokom nove varijante smrtonosne Krojcfelt-Jakobove bolesti mozga kod ljudi, otkrivena je 1986. u Velikoj Britaniji.

2014 - Umro je Džo Koker (Joe Cocker), britanski pop i bluz pevač, poznat po dubokom, hrapavom glasu. U karijeri dugoj više od 40 godina snimio je 40 albuma, imao niz turneja širom sveta i iznedrio mnoge hitove, od kojih su najpoznatiji "You Are So Beautiful", "Unchain My Heart" i "Up Where We Belong" - tema iz filma "Oficir i džentlmen" – kao i interpretacija pesme Bitlsa "With A Little Help From My Friends".

2016 - Odlaskom poslednjeg konvoja autobusa sa pobunjenicima i civilima iz Alepa, sirijska vojska je uspostavila punu kontrolu nad tim gradom, nekada najvećim i ekonomski najvažnijim u Siriji.

2019 - Na izborima u Avganistanu aktuelni predsednik Ašraf Gani je osvojio drugi mandat.