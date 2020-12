ZBOG JEDNE LAŽI NEVIN BIO U ZATVORU - KONAČNO NA SLOBODI POSLE 37 GODINA! Evo šta je poručio ženi koja ga je poslala na robiju

Jedan od muškaraca koji je učestvovao u tuči, Denis Hol, osvetio mu se sutradan tako što ga je upucao 4 puta. Međutim, kada je Hol stradao u podmetnutom požaru, Forbs je osuđen na doživotnu robiju bez mogućnosti uslovne kazne.Danas, posle skoro 40 godina provedenih iza rešetaka, našao se na slobodi jer je utvrđeno da je nevin.Kako se navodi, Denis Hol je nastradao u požaru u svom stanu u Džeksonu. Njegova verenica je uspela da pobegne sa ćerkom. Vatrogasci su na osnovu pronađenih dokaza zaključili da se radi o podmetnutom požaru, pronašli su plavi kanister za benzin, između ostalog.

Forbs kaže da je čuo za Holovu smrt na radijskom jutarnjem programu.

SHAME ON YOU AMERICA FOR PUTTING IN PRISON TO WALTER FORBES HE IS 63 AND WENT FOR 40 YEARS IN PRISON BEING AN INNOCENT MAN WHERE IS THE BLACK COMMUNITY IN AMERICA? IS DEAD! NO ONE IS STANDING. pic.twitter.com/g0EXcRM070