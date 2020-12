Doktori mu rekli da je KRAJ, ali Branko nije hteo da veruje prognozama: Molitve u manastiru Tumane mu SPASILE ĆERKU

Čudesna ispovest Beograđanina o spasenju.

Manastir Tumane svedoči o velikim čudima, međutim ovo koje se dogodilo jednom Beograđaninu i njegovoj ćerki nikada do sada se nije dogodilo. U nastavku pročitajte ispovest Branka Purića koja je osvanula na sajtu manastira o kojem priča čitav Balkan.

Moje ime je Branko Purić, dolazim iz Beograda. Prošle godine u martu mesecu moja mlađa ćerka S. se razbolela.

To je bila nekakva vrsta virusa koja se zakomplikovala do te mere da su se njene vitalne funkcije počele da gase od tog trenutka. Pošto su prognoze doktora bile takve da će ona najverovatnije umreti, upravo tada dolazim po prvi put u manastir Tumane čuvši da se u tom manastiru dešavaju čuda i od svih manastira izabrao sam za početak baš ovaj. Uzeo sam ulje i ikonicu sa delovima odežde od Sv.Zosima i Sv.Jakova i to je moja supruga stavila ispod jastuka Snežani dok je ona već tada bila u komi.

Nakon 3-4 dana polako su joj se počele vraćati vitalne funkcije i posle 15-20 dana smo je već izveli iz bolnice. Tako da se ona sada vratila svojim aktivnostima i krenula je u školu.

“Ja sam živi svedok za ovakvo nešto i mislim da bismo trebali svi malo da nađemo vremena za Boga i veru koliko-toliko,i ne treba da čekamo da nas nešto zadesi u životu,pa da se onda setimo Boga i Svetitelja.