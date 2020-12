Nikola ima STRAVIČNU VIZIJU za 2022. godinu! Predvideo je pandemiju, a sada je otkrio kada vidi njen kraj

Vidovnjak iz Londona Nikola Aujula (35) još pre dve godine govorio je o katastrofi “gripa”, ali i predvideo brojne burne situacije koje će nam se dešavati u bliskoj budućnosti.

Nikola, koji tvrdi i da je predvideo poraz Donalda Trampa na američkim izborima, rekao je 2018. godine da će katastrofa “gripa” zavladati svetom, čime je, kako kaže, predvideo kovid-19.

– Imam vizije da će se to poravnati nakon Nove godine, a stope zaraze spustiti do tačke kada će biti pod kontrolom do proleća. Međutim, predviđam da će se panika i restrikcije zbog virusa nastaviti do 2022 – rekao je on.

Kako je mladi vidovnjak objasnio, non-stop mu je te 2018. godine u misli dolazila reč “influenca”.

,,Video sam je kao globalnu katastrofu, povezanu sa mesom ili stočarstvom. Pandemiju kovid-19 uporedili smo sa izbijanjem španske groznice, a neki ljudi misle da je nastao na tržištu divljih životinja u mestu Vuhan u Kini”, objasnio je on.

Nikola misli da je imao više prošlih života, ali i da je u jednom od njih bio egipatska kraljica i lav.

,,Imao sam hiljade prošlih života, bio sam egipatska kraljica, sobarica, učitelj u Francuskoj revoluciji, jelen, lav i čak sam živeo u drugoj galaksiji”, rekao je Nikola.

Ali, to nije sve što je Nikola predvideo. Kako tvrdi, predvideo i poraz Donalda Trampa, ali i da je vizija koju je imao 2019. o globalnim protestima delimično povezana sa pokretom “Crni životi su važni”.

,,Postoje i drugi pokreti širom sveta, kao što su oni u Francuskoj i Nigeriji”, istakao je on.

Nikola kaže da je pre 2020. godine video bolnicu u plamenu, a da sada misli kako to predstavlja način na koji su zdravstvene službe širom sveta pogurane na ivicu zbog virusa.

,,Imao sam i viziju Trećeg svetskog rata, ali to možda ne mora da znači rat između država, već rat protiv kovida-19″, dodao je on.

Predviđanja za 2021. godinu

Vidovnjak je podelio i svoja proročanstva za 2021. godinu – – kaže da će se protesti širom sveta nastaviti još dve ili tri godine. Takođe, predviđa i masovno kretanje ljudi.

Podelio je i neke mračne vizije.

,,Na jednog od muških svetskih lidera biće izvršen atentat. Nisam mogao da vidim ko je to, ali osetio sam da će to potresti ceo svet. Nadam se da se to neće ostvariti”, dodao je on.

Video je da će nekisvetski samit pogoditi seksualni skandal i predviđa uspon politike krajnje desnice, posebno u južnoj Evropi, Bliskom Istoku i Africi, i erupciju vulkana koja dovodi do velikih vremenskih promena.