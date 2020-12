Kraljičin snimak razbesneo Britance, ali upozorio na dezinformacije (VIDEO)

Naime, uredništvo ovog kanala je odlučilo da emituje paralelno obraćanje "dipfejk" kraljice kako bi skrenuli pažnju javnosti na lažne vesti u digitalnom vremenu.

Dipfejk tehnologija se koristi za stvaranje ubedljivih, ali potpuno izmišljenih video-klipova, a često se koristi za širenje dezinformacija.

U petominutnoj poruci lažna kraljica se čak oprobala i u plesnom izazovu sa TikToka, a "govorila" je i o mnogim kontroverznim temama kojima se prava kraljica svakako ne bi oglašavala. Među nima su odluka princa Harija i Megan Markl da napuste Veliku Britaniju, povlačenje princa Endrjua sa dužnosti posle intervjua u kojem je govorio o prijateljstvu sa američkim milijarderom Džefrijem Epstajnom optuženim za seksualno zlostavljanje maloletnica.

Iz Bakingemske palate nisu imali komentar na ovakvu odluku uredništva, ali su zato reakcije Britanaca bile burne.

Mnogi korisnici Tvitera ocenili su da je emiter ovakvim potezom "dotakao novo dno", dok su neki podsećali da je kraljica i dalje "živa i stvarna osoba", a ne "lik za igranje".

"Kanal 4 je potpuno promašio raspoloženje koje vlada među Britancima i dotakao dno 'u ime komedije'", napisao je jedan korisnik.

Drugi je istakao da nije ljubitelj kraljevske porodice, ali da ih Kanal 4 proziva na "krajnje neukusan i dijaboličan način".

Alternative #Christmas message on Channel 4 to be delivered by a “deepfake” Queen



The channel says it’s to warn us about fake news during digital age but some people say it’s offensive.



What do you think? #queen #deepfake pic.twitter.com/awlxOC2jTE