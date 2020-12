UDOBNO SE SMESTITE I UŽIVAJTE! Pink.rs vam donosi TOP 5 najboljih novogodišnjih i božićnih crtanih filmova!

Bez prazničnih klasika nema lepog provoda!

Praznična euforija uveliko traje, a u ovo doba godine najčešće nam se sećanja vračaju na detinjstvo, bezbrižnost i neizvesnost u iščekivanju poklona od Deda Mraza. Neki filmovi i crtaći umeju da u nama probude baš te uspomene i sećanja.

Zato se lepo smestite i odgledajte pet najboljih crtanih filmova za ovo doba godine. Potpuni ugođaj dobićete ako ih gledate sa najmilijima, uz, recimo, šolju čaja ili tople čokolade.

1. "Božićna priča" (A Christmas Carol)

Rađena po romanu Čarlsa Dikensa film govori o škrtom direktoru londonske banke, Ebenizeru Skrudžu, koji prezire Božić i sve u vezi sa ovim praznikom. Njemu na Badnje veče u posetu dolaze 3 duha: duh prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji mu pokazuju događaje iz njegovog života. Nakon što mu duh budućnosti pokaže njegov grob pokriven snegom i porodicu koja se raduje njegovoj smrti, Skrudž se pokaje, ispravlja svoje greške i odlazi uposetu nećakovoj porodici, na proslavu Božića.

2. "Rudolf, irvas crvenog nosa" (Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

Crtani film iz 1998. godine koji govori o avanturama Rudolfa irvasa sa jarko crvenim nosem. Upravo zbog svog čudnog svetlećeg nosa, drugi irvasi su ga potcenjivali i omalovažavali. Međutim, kada Ledena kraljica pokuša da spreči Božić i Deda Mraza da podeli poklonedeci, Rudolf mu pomaže. On spasava Božić, i od odbačenog irvasa postaje Deda Mrazov omiljeni pomoćnik koji mu svojim svetlećim nosem obasjava put.

3. Tom i Džeri, noć pre Božica" (Tom and Jerry, The Night Before Christmas)

Poznata epizoda iz serije avantura najpoznatijeg mačka i miša! Jurnjava oko jelke poljubac ispod imele, ljutiti Tom koji izbacuje Džerija iz kuće na sneg, a zatim i pomirenje. Ovo je epizoda u kojoj čak i Tom i Džeri zakopavaju ratne sekire i zajedno provode Božić ispred toplog kamina.

4. “Kako je Grinč ukrao Božić" (How the Grinch Stole Christmas)

Grinč je mrzovoljno, sebično stvorenje, srca duplo manjeg od normalnog, koje živi na visokoj, snežnoj planini iznad malog gradića Huvila. Jedino društvo mu je njegov vernipas Maks. Grinč sa svoje planine može da čuje zvuke veselja i proslave Božića koji dopiru iz grada, ali ne može da razume zbog čega su srećni. On odlučuje da im pokvari veselje i ukrade Božićne dekoracije i poklone! Međutim, videvši da stanovnici i pored toga proslavljaju Božić, on shvata da je taj praznik više od poklona i ukrasa. Njegovo hladno,malo srce biva ispunjeno ljubavlju, pa ga stanovništvo Huvila prihvata i kasnije svi zajedno slave Božić u veselju.

5. "Božic Čarlija Brauna" (A Charlie Brown Christmas)

Epizoda u kojoj je Čarli Braun, i pored mnogobrojnih poklona i slavlja oko Božića, tužan jer misli da je ovaj praznik komercijalizovan i iskvaren. Drugari mu se podsmevaju kada na pozornicu Božićne predstave donosi malu prirodnu jelku ne želeći da u predstavi koriste njenu plastičnu zamenu. Međutim kada je pokušao da je ukrasi grana jelke se polomila, što je Čarlija rastužilo pa je odustao od pokušaja da ispravi Božić. Videvši da je Čarlija to jako pogodilo Linus, Sali i ostali drugari ispravljaju polomljenu granu i ukrašavaju malu jelku. Zatim se izvinjavaju Čarliju Braunu i svi zajedno odlaze da pevaju božićne pesme.