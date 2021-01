Poslali ga da uhapsi kradljivce u prodavnici, on im umesto toga KUPIO HRANU: Dirljiv gest jednog policajca prepričava CELA PLANETA (FOTO)

Mat Lima pozvan je prošlog meseca u prodavnicu hrane u Somersetu, u Masačusetsu, navodi se u policijskom saopštenju, prenosi BBC.

Prijavljeno je da dve žene nisu skenirale sve svoje namirnice. Kada su ih ispitivali, porodica je rekla da su zapali u tešku situaciju i da ne mogu da priušte da plate svu hranu, a želele su da deci priušte božićnu večeru.

Great story, US

Police officer took pity on a family stealing food for Xmas & paid the bill for them in a store in Massachusetts. Not all US police officers are bad!#uspolice#USA#US

Policeman buys family food instead of arresting them for shoplifting https://t.co/6NtbBuzoj6