MAŠINICU ZA ŠIŠANJE IZUMEO JE SRBIN! Imao je ogromno bogatstvo, a mnogi su ga smatrali ČUDAKOM! Ovo je njegova priča! (FOTO)

Mašinicu za šišanje danas možemo smatrati nezamenjivom, međutim, da li ste se ikada zapitali odakle potiče ideja da se ona napravi?

Nikola Bizumić je ime našeg pronalazača koji je prvi izumeo ručnu mašinicu za šišanje, popularnu nularicu. Rođen je u fruškogorskom selu Neradinu, u siromašnoj porodici, a berberski zanat učio je u Irigu i Rumi. Šišajući mušterije makazama, došao je na ideju da konstruiše mašinu koja bi unapredila berbersku delatnost, odnosno ubrzala postupak prilikom šišanja.

Kod svog majstora nije naišao na razumevanje, pa ga je napustio i prešao u Rumu, gde je 1836. godine položio kalfenski ispit. Ni tu nije uspeo da pribavi 100 forinti da bi napravio i patentirao svoju zamisao.

Gotovo praznog novčanika napustio je zavičaj 1855. godine i otišao u London gde je našao finansijere za svoj izum koji je ubrzo počeo da se proizvodi i izvozi. Za samo deset godina cela Evropa šišala se njome. Počeo je izizetno da se bogati. Dobio je i plemićku titulu ser, koju dodeljuje engleski kralj. A, da bi se lakše i više probio u svetu biznisa, uzeo je tipično englesko ime – Džon Smit. Umro je 1906. godine kao veoma bogat čovek. Nakon smrti njegova imovina procenjena je na 22 miliona funti sterlinga, što je bilo veće od bužeta tadašnje srpske države.

Bizumić se nije ženio i nije imao potomke. Svoje ogromno bogatstvo u testamentu je ostavio rođacima do devetog kolena. Ali, pitanje nasleđa ostalo je sve do danas nerazjašnjeno. Niko od naslednika nije dobio taj novac. Prema nekim podacima, Moša Pijade i Petar Karađorđević, pokušali su da naslednicima omoguće da dođu do nasledstva, ali bez uspeha. U rodnom selu Nikole Bizumića danas čak postoji priča da Englezi neće da daju novac naslednicima, jer bi u tom slučaju britanska banka bankrotirala (s obzirom na to da je u pitanju suma od nekoliko stotina miliona funti).