ARHEOLOZI TVRDE DA SU OTKRILI ČUDO: Nađeno mesto gde je Jovan Krstitelj osuđen na smrt (FOTO)

Prema predanju, Jovan Krstitelj, poznat i kao Jovan Preteča, najavio je dolazak Isusa Hrista na zemlju. Biblija, ali i rimski pisac Flavije Josif, svedoče kako je Jovan Krstitelj izgubio život. Upravo je rimski pisac naveo tvrđavu Maheron u blizini Mrtvog mora kao mesto njegovog pogubljenja.

Kralj Irod Antipa strahovao je od rastućeg uticaja Jovana Krstitelja, piše Flavije Josif, pa ga je zbog toga pogubio. Biblija navodi kako je Irod Antipa pogubio Jovana u zamenu za ples, prenosi Sputnjik.

Biblijska priča govori kako je Irod Antipa želeo da se oženi Irodijadom, bivšom ženom svog brata Filipa, protiv čega je istupio Jovan Krstitelj.

Na Irodovom rođendanskom slavlju, Irodijadina ćerka Saloma plesom je oduševila Iroda, pa joj je on za nagradu obećao šta god poželi, a ona je zatražila glavu Jovana Krstitelja.

Arheolozi koji istražuju ovaj lokalitet sada tvrde da su našli plesni podijum na kome je doneta ova smrtna presuda. Đeže Vereš, vođa istraživanja, navodi da su otkrili i presto Iroda Antipe.

Lokalitet na kom su obavljena nova istraživanja poznat je već decenijama, ali su arheolozi tek sad utvrdili da se radi o Irodovom tronu, naveo je Vereš. Budući da se radi o kraljevskom tronu, jasno je da je u njegovoj blizini bio i plesni podijum na kom je Saloma odigrala smrtonosni ples, tvrdi arheolog.

Archaeologists Believe They've Found Where The Dance That Killed John The Baptist Happenedhttps://t.co/1d6xgEV1pK pic.twitter.com/1EhBPNaW7y