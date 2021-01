Dana 12. septembra 1952. godine jedna porodica u Fletvudu tvrdila je da ih je posetila vanzemaljska letelica.

Dana 12. septembra 1952. godine jedna porodica u Fletvudu tvrdila je da ih je posetila vanzemaljska letelica. Misterija je prvo postala nacionalna, a na kraju i međunarodna vest koja je proslavila okrug Brakton u Zapadnoj Virdžiniji.

Džejson Bunrs, pripovedač koji se specijalizovao za paranormalne priče u Zapadnoj Virdžiniji, ispričao je priču o tome šta se dogodilo te noći.

- Gospođa Mej, njeni sinovi, njihovi prijatelji i pas bili su napolju i igrali se kad su videli blistavu svetlost na nebu. Videli su kako kruži oko brda i onda pada. Pomislili su da je u pitanju meteor ili nešto slično, i tako su svi krenuli uzbrdo do mesta gde se desio pad. Ali kada su stigli gore, videli su blistajuću crvenu kuglu na zemlji i vazduh koji je bio ispunjen dimom. Očigledno je bio vrlo oštar miris jer se pas samo približio i pobegao, jer je bio toliko uplašen da nije želeo da ima bilo kakve veze sa brodom ili bilo kojim predmetom. Kada su se približili, primetili su jednu figuru sa strane - ispričao je Burns.

Prema legendi, čudovište je bilo visoko oko 3,5 metara sa glavom u obliku znaka pik (list) u kartama. Sijalo je crvenkasto i zeleno, ali neki veruju da se boja trave i broda odražavala na metalnom odelu koje je vanzemaljac imao na sebi.

- Kada su videli čudovište ili vanzemaljca, gospođa Mej i deca su pobegli u kuću i prijavili sve vlastima. Očigledno je američka vlada poslala neke "ljude u crnom" u njihovu kuću gde su saslušali svedočenja, koja su bila maltene identična. Gospođa Mej je te noći sa broda pokupila malo ulja na haljini i oni su je uzeli. Rekli su da će je vratiti, ali nikada nisu - ispričao je Burns.

Teorije zavere o tome kako je čudovište počelo da se pojavljuje bile su sve češće, kako je priča postajala sve atraktivnija. Neke teorije sugerišu da je to bilo samo dete obučeno u kostim velike sove!

- Povezali su ga sa drugim pričama širom zemlje otprilike u isto vreme...Ovo je bilo doba svemirske trke, pa je postojalo veliko interesovanje za međuzvezdane teorije. Bilo je to vreme Sputnjika i sličnih stvari koje su se spremale za poletanje, tako da je to bilo u prvom planu u glavama ljudi. Dakle, ljudi su smatrali da je sve masovna histerija, laž ili je priča možda samo izmišljena, ali sam Majove upoznao pre nekoliko godina u Fletvudu na jednom događaju, i vrlo su nepopustljivi, videli su ono što su videli. I verujem da veruju - znate, verujem im. Ono što kažu da su videli. Ne znam šta je to bilo - ispričao je on.

Danas se čudovište iz Fletvuda smatra drugim najpopularnijim čudovištem u Zapadnoj Virdžiniji pored Motmana. Grad Fletvud je prihvatio narodnu priču, stvorivši Festival čudovišta iz Fletvuda, postavljajući stolice u obliku čudovišta po celom gradu i instalirajući Muzej čudovišta iz Fletvuda.