Novčanica od 20 dolara zbog jednog detalja dostigla cenu od 57.000

„Novčanica je na internet stranici dosad pregledana više od 4.300 puta“, rekao je CNN-u Dastin Džonson, potpredsednik i izvršni direktor Odeljenja za valute aukcijske kuće iz Dalasa. Aukcija se završava 22. januara.

Novčanica potiče iz serije štampane 1996. godine, a jedinstvena je zbog nalepnice koja se na nju verovatno slučajno zalepila između nekoliko faza štampe.

Iz aukcijske kuće objašnjavaju da je posebna jer je preko nalepnice otisnut serijski broj novčanice i zeleni sigurnosni žig, što upravo ovu novčanicu čini jedinstvenim primerom takve greške u svetu.

Američke dolarske novčanice štampaju se u tri faze: najpre se otisne naličje novčanice, zatim lice, a na kraju se utisnu serijski broj i sigurnosni žig „Treasury Seal“.

Očigledno je da je nalepnica proizvođača banana „Del Monte“ slučajno pala na papir i na njega se zalepila pre nego što su novčanice ušle u poslednju fazu izrade. Iz Heritage Auctionsa kažu da je u ovom slučaju intrigantno na koji je način ova novčanica uspela da prođe sve vrlo stroge kontrole pre nego što je puštena u opticaj.

Većina novčanica koje sadrže štamparske greške među kolekcionarima se najčešće proda za između 100 i 1000 dolara, rekao je Leonard Augsburger, koordinator numizmatičkog portala na Univerziteta Vašington u St. Luisu.

Dodaje da je novčanica s nalepnicom „Del Monte“ nešto posebno zbog čega je i privukla toliki interes kolekcionara.

Auction bids are topping $57,000 for a rare $20 banknote with Del Monte sticker on it https://t.co/XFTKU7aDwu pic.twitter.com/dBU0q1h0cy