ZEMLJA SE U 2020. VRTELA NAJBRŽE U POSLEDNJIH 50 GODINA: Evo šta se krije iza ove pojave i kome to najviše smeta

To ne bi trebalo da nas zabrinjava, rotacija Zemlje oko ose celo vreme malo varira jer na nju utiču promene atmosferskog pritiska, vetrovi, okeanske struje i kretanja jezgra.

Ovakvo jedva primetno povećanje ili smanjenje brzine može biti nezgodno jedino za one koji se bave ultrapreciznim atomskim satovima koji mere Koordinisano svetsko vrijeme (UTC), prema kojem nameštamo svoje satove. Kada rotacija Zemlje odstupi od UTC-a za više od 0.4 sekunde, UTC tada krene sa prilagođavanjem.

Do sada su se tokom prilagođavanja krajem juna ili decembra većinom dodavale "prestupne sekunde" kako bi se UTC uskladio s astronomskim vremenom. Odnosno, donedavno se ukupni trend rotacije Zemlje usporavao od početka preciznih satelitskih merenja, krajem 1960-ih i početkom 1970-ih.

Od 1972. godine stručnjaci otprilike svakih godinu i po dana dodaju prestupnu sekundu. Poslednje takvo prilagođavanje bilo je 2016. godine, kada je na 31. decembra u 23 sata, 59 minuta i 59 sekundi dodata jedna "prestupna sekunda", piše Live Science.

A straightforward comparison of the relative sizes and rotation speeds of Earth, Moon and Mars pic.twitter.com/FMwhIBtOjN