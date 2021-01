PRVI PUT OMANULA: Proročica Marta otkrila ZAŠTO nije predvidela KORONU – od njene poruke svi su zanemeli

Videvši da je ceo svet stao, baka je pogledala ljude oko sebe i shvatila da je postojao razlog što je pogrešila.

Baka Marta je prošle decenije došla u centar pažnje meštana rumunskog sela Čimiju kod grada Bakau kada je predvidela nekoliko važnih pojava u zemlji i svetu.

Uprkos odličnim predviđanjima za koje je prilikom prvog intervjua rekla da je zaslužan grom koji ju je udario 2009. godine, Martu je malo ko ozbiljno shvatao u Rumuniji.

Širom države su vračanje, predviđanje i bela magija postale toliko rasprostranjene pojave da je narod s razlogom pristupao i Marti sa skepsom.

A onda je najavila prvo ekonomsku krizu, pa priliv izbeglica sa Bliskog istoka, a onda i izlazak naroda na ulice. Videla je i namerno rušenje nekoliko aviona po Aziji. Mnogo toga predvidela je Marta u poslednjih 10 godina, ali ne i pojavu koronavirusa.

Neki novinari uputili su se do sela Čimiju kako bi pitali Martu kako je moguće da nije videla nešto što će paralisati ceo svet.

“Ne vidi se ono što nije prirodno. Sve krize u svetu, ratovi, zemljotresi, nepogode, sve je to moralo biti. Bilo je zapisano kod Boga. Ali koronavirus nije jer se ne radi o prirodnoj, već veštačkoj pojavi. Nije se moglo videti u vizijama kada je neko tamo u Kini smislio da pobije pola sveta. Videla sam patnju, videla sam da je narod oko mene bolestan, to sam i rekla početkom 2020. godine, ali nisam videla zašto jer virus nije došao kao gnev prirode prema nama, ljudima”, objasnila je Marta to što je posle dužeg vremena prvi put omanula u predviđanjima.

Ni sad, za 2021. a ni za naredne godine ne vidi ništa što ima veze s koronom.

“Mogu samo da kažem da će se patnja ljudi nastaviti. Ne vidim sreću i osmehe. Zašto je to tako, da li zbog koronavirusa ili nečeg drugog ne znam, ali vidim patnju i tugu”, objasnila je baka koja nije želela dalje da novinarima priča o tome šta bi moglo da očekuje Rumune, pa i žitelje Balkana i Evrope uopšte.