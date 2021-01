Rukavice Bernija Sandersa postale su HIT, ali ovo je PRAVI POBEDNIK njegove iznenadne popularnosti

Prodaja Bartonove jakne naglo je porasla na dan Bajdenove inauguracije, udvostručujući njihov broj u odnosu na prethodnih 17 dana zajedno, dok je boja koju je nosio Berni već rasprodata, izvestio je Blumberg.

Naime, slika sa inauguracije na kojoj Sanders sedi sa prekrštenim rukama postala je veoma popularna na internetu, a sve što je toga dana imao na sebi je kompanijama koje ih prave donelo veliku prodaju i uspeh.

Barton, poput senatora Sandersa, poreklom je iz Vermonta. Kompaniju je 1977. godine osnovao Džejk Barton Karpenter, ljubitelj snouborda, koji je ručno počeo da proizvodi snouborde u maloj radionici u vermontskom gradiću Straton. (Džejk je preminuo 2019. u 65. godini).

Dona Karpenter, koja je 37 godina pomagala u izgradnji Bartona zajedno sa suprugom, danas je vlasnica. Dona je postala glavni finansijski direktor kompanije 1989. godine, vodila je rast Bartonovih distributivnih kanala u Evropi i bila je izvršna direktorka od 2016. do početka 2020. (Džon Laci, koji je u Bartonu radio od 1997., sada je izvršni direktor).

Pod upravom para, mala kompanija iz Vermonta proširila se globalno, sa kancelarijama u šest zemalja i više od 1.000 zaposlenih. Kako je snoubording stekao popularnost tokom 1990-ih, a konkurenti ušli na tržište, Barton je dodao poduhvate u skejtbordu i surfovanju, preneo je Forbs.

Karpenter je debitovala na Forbsovoj listi najbogatijih žena koje su same zaradile novac 2020. godine, a Forbs procenjuje njenu neto vrednost na 530 miliona dolara, na osnovu procenjenih prihoda od oko 300 miliona dolara u 2020. Ali snoubord mogul želi da njena kompanija ima više od profita. Sledeći stope svog suseda iz Vermonta Ben & Jerri’s, Barton je u oktobru 2019. godine postao sertifikovana B korporacija, obavezujući se da će svoju dobit uravnotežiti sa svrhom.

Bartonov fokus na društvenoj odgovornosti usklađuje se sa političkim vrednostima senatora Sandersa. Kao priznati demokratski socijalista, koji je postao nacionalna ličnost kao predsednički kandidat 2016. godine na demokratskom prvenstvu, Sanders je postao jedan od najuticajnijih glasova socijalne pravde i zagovornika savezne minimalne zarade, propisa o zaštiti životne sredine i drugih sličnih politika.

Barton je 2018. godine predstavio jaknu po meri i majicu sa dugim rukavima sa Sandersovim likom otisnutim na poleđini u saradnji Džejka Burton Karpentera i Sandersovog posinka Dejva Driskola, koji je tada radio u kompaniji za spoljnu odeću.

Our son Dave @drscll worked with @burtonsnowboard founder Jake Burton on a limited edition jacket with @BernieSanders face on the back. Bernie really liked it, so Dave got him one - without his image - for Christmas. Vermont jacket, Vermont gloves, Vermont common sense! https://t.co/P9NLMVPMgh