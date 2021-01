ZLOČIN OBAVIJEN VELOM MISTERIJE! Majka se pronašla pismo na stepenicama - nekoliko sati kasnije u podrumu su ZATEKLI JEZIV PRIZOR (VIDEO)

Džonbene Ramzi imala je samo šest godina kada je pobedila na dečijem izboru za Mis Amerike i postala jedno od najpoznatijih lica širom te zemlje. Mala lepotica plave kose i bisernih očiju očaravala je svakoga ko bi je video i svi su se slagali da je pred njom velika i svetla budućnost... a onda je neko ubio malu američku kraljicu lepote.

Džonbene Ramzi rođena 1990. je u Atlanti u Džordžiji kao mlađe od dvoje dece Patriše En – Petsi, poznate američke misice i Džon Beneta Remzija (devojčicino ime je dobijeno sastavljanjem dva imena njenog oca) biznismena. Džonbene imala je i starijeg brata Berka rođenog 1987. godine.

Lepa devojčica duge plave kose i bisernih očiju imala je samo šest godina kada je pobedila na dečijem izboru za Mis. Na njega ju je odvela majka koja je nakon svoje karijere u modelingu još uvek ostala u ovom svetu i bila veoma aktivna u organizovanju dečijih izbora za mis.

Džonbene bila je nesporno lepotica, bila je harizmatična i slobodna pred kamerama i svi su se slagali da je pred njom svetla budućnost… A onda ju je neko ubio na Božić 1996. godine.

Zločin koji je zgrozio Ameriku

Policija je primila poziv iz kuće Remzijevih 25. decembra. Porodica je tvrdila da nisu primetili da devojčice nema sve dok nisu videli poruku na stepeništu u kuhinji. Majka je pronašla pismo od dve i po strane bila je napisana rukom, a od porodice je tražen otkup od 118.000 dolara, koliko je tačno iznosio i bonus koji je Džon Ramzi primio neposredno pre toga.Papir na kome je ispisao zahteve otmičar je iscepao iz bloka koji je pronađen u kući Remzijevih, iako nisu postojali nikakvi tragovi obijanja niti uopšte dokaza da je bilo ko nepoznat bio u domu ove porodice.Policija je pretražila kuću i prilikom tog pretresa nije pronađeno ništa sumnjivo. Međutim, Džonbene nije bilo nigde.

Nakon što se vest o nestanku male kraljice lepote proširila, u kuću su počeli da pristižu prijatelji i rodbina porodice. Tek onda, negde oko 1 posle ponoći, otac Džon i njegov prijatelj su u podrumu pronašli telo Džonbene. Devojčica je bila prebijena i zadavljena. Bila je vezana i umotana u svoje omiljeno belo ćebe.

Mnoge nejasnoće i misterija koja i danas traje

Činjenica da policajci nisu našli telo pri pretresu kuće je i dalje ogromna misterija. Nakon obdukcije otkriveno je da je Džonbene neposredno pred svoju smrt jela ananas. Voće je bilo potpuno nesvareno što je značilo da je devojčicu neko pre ubistva nahranio. Konzerva ananasa pronađena je u kuhinji Remzijevih i na njoj su bili otisci njenog brata Berka.

Remzijevi su uvek tvrdili da je u to vreme njihov devetogodišnji sin prespavao sva događaja od te noći i da nije bio upoznat sa nestankom svoje sestre.

Policija je od uvek smatrala da je neko iz kuće ubio devojčicu, a da su ostali članovi porodice pokušali da prikriju ubistvo pričom o otmici.

Najviše se sumnjalo upravo na Berka i nedavno objavljen dokumentarac CBS-a Slučaj Džonbene Ramzi tvrdi da je dečak ubio sestru u besu nakon svađe oko ananasa.

Ipak, istina je da je mnogo nedoumica. Za početak, policija je ozbiljno uprskala stvar, a ovo je priznao čak i tamošnji šef policije. Oni su propustili da postupe po standardnim pravilima na mestu zločina, na primer, time što nisu obezbedili kuću porodice Ramzi – mesto zločina – i sprečili dolazak posetilaca. To znači da prijatelji koji su nagrnuli u objekat mogli slobodno da tumaraju po kući, uz mogućnost da, namerno ili slučajno, ugroze značajne DNK dokaze.

Slučaj je ostao nerešen do danas. Novinar Stiven Singular 1999. godine, u knjizi Presumed Guilty: An Investigation Into the JonBenét Ramsey Case, the Media, and the Culture of Pornography izneo je tezu da policija nikada nije ozbiljno razmotrla mogućnost da je neko drugi bio u kući te noći i da je ubica zapravo bio pedofil koji je izabrao Džonbene zato što je učestvovala na dečjim izborima za mis.

U kraju u kojem je živela porodica Remzi živelo je i 38 seksualnih prestupnika, ali ih policija nikada nije ispitivala.

Tek decembra 2003. urađena je DNK analiza genetskog materijala pronađenog na devojčicinom donjem vešu jer tehnologija ranijih godina nije bila dovoljno napredna za ovako nešto. Ustanovljeno je da DNK pripada nepoznatoj muškoj osobi koja se ne nalazi ni u jednoj bazi podataka koje postoje u SAD.

Na osnovu ovog otkrića, policija i sud su podneli zvanično izvinjenje porodici Remzi zbog sumnje u njih i slučaj je ponovo otvoren.

Lažno priznanje

Pre deset godina, na desetogodišnjicu smrti DžonBene Džon Mark Kar, nastavnik u školi za kojim je bila raspisana poternica zbog dečije pornografije, priznao je da je drogirao i seksualno napao devojčicu, ali je rekao da je umrla nesrećnim slučajem.Kar, međutim, nije pružio istražiteljima nijednu informaciju koja već nije bila poznata javnosti, a njegov DNK se nije poklapao s genetskim materijalom nađenom na devojčicinom telu. Vlasti su zaključile da laže.