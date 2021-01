VREMEPLOV: Ovi događaji obeležili su današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan rođen je Laza Kostić, začetnik moderne srpske poezije, poslednji veliki pesnik medju srpskim romantičarima.

1747 - U londonskoj bolnici "Lok" otvorena je prva klinika u svetu za venerične bolesti.

1841 - Rođen je Laza Kostić, začetnik moderne srpske poezije, poslednji veliki pesnik medju srpskim romantičarima. Pored poezije, pisao je drame, eseje, kritike, bavio se filozofijom, prevodjenjem i novinarstvom. Pristalica vodje vojvodjanskih Srba Svetozara Miletića i borac za ujedinjenje Srba, bio je poslanik u ugarskom saboru (zbirka "Pesme" medju kojima je najpoznatija "Santa Maria della Salute", drame "Maksim Crnojević", "Pera Segedinac").

1917 - Nemačka je u Prvom svetskom ratu objavila "totalni rat na moru" u nameri da neograničenim podmorničkim ratom prinudi Veliku Britaniju na kapitulaciju. Nemačko torpedovanje američkih brodova koji su dovozili oružje Velikoj Britaniji, nagnalo je dotad neutralne SAD da udju u rat protiv Centralnih sila.

1971 - Izmedju Istočnog i Zapadnog Berlina uspostavljen je ograničeni telefonski saobraćaj, prvi put posle 19 godina.

1996 - Tamilski bombaš-samoubica uleteo je kamionom punim eksploziva u centralnu banku Šri Lanke u Kolombu. Od eksplozije je poginulo 90 i ranjeno od 1.400 ljudi.

2001 - Nakon devetomesečnog sudjenja, škotski sud osudio je na doživotni zatvor Libijca Abdel Baset al Megraha zbog podmetanja bombe u avion Pan Am-a, koji se decembra 1988. srušio kod škotskog grada Lokberija, a poginulo je 270 ljudi. Njegov saučesnik Amin Kalifa Fahim je oslobodjen.

2007 - Umro je američki romanopisac Sidni Šeldon (Sydney Sheldon) dobitnik Oskara za najbolji scenario 1948. godine za komediju "The Bachelor and the Bobby Soxer" sa Kerijem Grantom (Cery), Mirnom Loj (Myrna Loy) i Širli Templ (Shirley Temple) u glavnim ulogama.

2020 - Velika Britanija je sa poslednijm ; danom januara, nakon 47 godina, ; izašla iz EU. Evropski parlament ; od 1. februara ima manje poslanika zbog izlaska Velike Britanije, umesto 751 biti 705. Velika Britanija je imala 73 mandata u tom telu, 27 je prerasporedjeno ostalim zemljama članicama, dok ; je 46 mesta ostalo prazno.