OGLAS ZA POSAO KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU: Od kandidata se očekuje da ispunjava više od 60 obaveza

Oglas je u kratkom vremenskom roku postao viralan, a mnogima se čini da je reč o nemogućoj misiji.

Jedan poznati beogradski hotel postavio je oglas za posao na sajtu za zapošljavanje za poziciju IT menadžera, a ono po čemu je ovaj oglasio privukao veliku pažnju ljudi jeste da je pobrojano više od 60 obaveza za zaposlenog.

Među zadatke i obaveze IT menadžera spada da je on zadužen: za rad svih IT komunikacionih sistema u hotelu, servisnu podršku sistemu, administraciju korisnika, podršku korisnika, sistem upravljanja objektom (PMS), telefonski sistem, za sisteme registrovanja prodaje, sistem elektronskih brava, sistem elektronske pošte, internet, server i personalne računare, LAN mrežu, sistem digitanih natpisa, smart telefone i mobinu telefoniju, printer i faks mašine.

Isto tako među obaveze zaposlenog su i da brani sistem koji je postavljen i radi na njegovom poboljšanju i obezebeđivanju dnevne operativnosti, ali i čuvanja i održavanja baza podataka.

U poslove se ubrajaju i druge obaveze koje se odnose na IT stvari, ali i obezbeđivanja funkcionalnosti opreme u hotelu. Osim tih zadataka, IT menadžer mora da vodi računa i o bezbednosti.

Tako je zaposleni odgovoran da brine da sve potencijlne i realne opasnosti budu prijavljenje na vreme, poznaje hotelske procedure vezane za požar, vanredne situacije i dojave o postavljenoj bombi, prati procedure koje obezbeđuju sigurnost i bezbednost gostiju i zaposlenih, predviđa moguće opasnosti, održava visok nivo lične higijene.

Pod stavkom razno navodi se da se od IT menadžera očekuje da pomaže kolegama pri obavljanju sličnih poslova, obezbeđuje zadovoljstvo gostiju odgovarajući na njihove potrebe i zahteve, prihvata fleksibilno radno vreme, održava svoj radni prostor i materijale čistim, urednim i u dobrom stanju. Kao i da radi na sopstvenom usavršavanju i unapređenju znanja u vezi sa svojim radnim mestom.

Poslodavac je naveo da zaposlenom nudi ugovor o radu, dinamičan posao u internacionalnom okruženju, mogućnost stalnog učenja i rad u visoko profesionalnom kolektivu.

Sve ove obaveze učinile su ovaj viralnim na mrežama, a građani su reagovali ocenjujući da se gotovo radi o nemogućoj misiji. Neki građani su naveli da bi za ovakvu poziciju osoba morala da bude plaćena više od deset hiljada evra.