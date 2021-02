RAZREŠIO JE ČAK I SOPSTVENO UBISTVO! Preminuo detektiv koji je istraživao KLINTONOVU AFERU I MNOGE POZNATE SLUČAJEVE

Incident se dogodio u četvrtak, kada je Paladino izašao svoje kuće kako bi isprobao novu kameru.

Pored njega se zaustavio automobil, iz njega je izašao muškarac i zgrabio je, rekla je policija.

Tada je Paladino pao i udario glavom o pločnik. Ostao je bez svesti, a nekoliko dana je bio priključen na aparate za održavanje života, ali nije uspeo da se povrati.

Inače, na kameri su bile fotografije osumnjičenog, koji je potom uhapšen.

"Pomogao je u rešavanju sopstvenog ubistva", rekao je njegov advokat Mel Honovic.

Jack Palladino, the private investigator who worked on high-profile cases ranging from the Jonestown mass suicides to celebrity and political scandals, has died after he suffered a head injury during an attempted robbery outside his San Francisco home. https://t.co/jSdIzNqumH pic.twitter.com/1bXNCkNM0F