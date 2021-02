VREMEPLOV: Ovi događaji obeležili su današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan rodjen je poljski nacionalni junak Tadeuš Košćuško (Tadeusz Kosciuszko), borac protiv podele Poljske i vodja ustanka protiv Rusa 1794. Učestvovao je u Američkom ratu za nezavisnost od 1776. i bio adjutant Džordža Vašingtona (George Washington).

1536 - Francuski kralj Fransoa I ušao je u savez s turskim sultanom Sulejmanom I da bi se suprotstavio Habsburgovcima.

1746 - Rodjen je poljski nacionalni junak Tadeuš Košćuško (Tadeusz Kosciuszko), borac protiv podele Poljske i vodja ustanka protiv Rusa 1794. Učestvovao je u Američkom ratu za nezavisnost od 1776. i bio adjutant Džordža Vašingtona (George Washington).

1789 - Za prvog predsednika SAD izabran je Džordž Vašington (George Washington), koji je u ratu za nezavisnost od Velike Britanije (1775-83) komandovao vojskom kolonista. Bio je predsednik osam godina i povukao se iz politike 1797. odbivši da se treći put kandiduje za šefa države.

1900 - Rodjen je francuski pisac Žak Prever (Jacques Prevert), "pesnik ljubavi, prijateljstva i sreće", autor čuvene "Barbare", veoma popularan medju mladima pedesetih godina 20. veka. Poznat je i po scenarijima za filmove Marsela Karnea (Marcel Carnet) "Obala u magli", "Hotel Sever", "Deca raja", "Ljubavnici iz Verone".

1945 - U mestu Jalta na Krimu sastali su se britanski premijer Čerčil (Churchill), predsednik SAD Ruzvelt (Roosevelt) i sovjetski lider Staljin da bi se dogovorili o akcijama za završetak Drugog svetskog rata i planovima u posleratnom periodu. Smatra se da je na toj konferenciji dogovorena podela "sfera uticaja" tadašnjih svetskih sila, što je kasnije dovelo do hladnog rata izmedju komunističkog Istoka i kapitalističkog Zapada.

1980 - Umro je srpski slikar Stojan Aralica, član Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od vodećih umetnika srpskog slikarstva 20. veka.

1994 - Tokom bosanskog rata u sarajevskom predgradju Dobrinja devet ljudi je poginulo i 15 ranjeno od artiljerijske granate. Medju nastradalima koji su čekali u redu za humanitarnu pomoć, bilo je i troje dece.

2000 - Formiranje nove austrijske koalicione vlade sa ekstremno desničarskom Slobodarskom strankom Jerga Hajdera (Joerg Haider) izazvalo je proteste u Beču i drugim mestima u Austriji. Izraelski ambasador napustio je Beč, a Evropska unija je uvela političke sankcije Austriji.

2005 - Umro je američki glumac i borac za gradjanska prava Osi Dejvis (Ossie Davis) koji je srušio barijere afričko-američkim umetnicima i postao jedan od najpriznatijih karakternih glumaca u SAD.

2012 - U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Rusija i Kina su uložile veto na arapsko-evropsku rezoluciju, kojom je zahtevano da predsednik Sirije Bašar al Asad napusti vlast zbog krvavog gušenja narodnih protesta.

2016 - Umro je Moris Vajt (Maurice White), američki kompozitor, producent i aranžer, osnivač benda "Earth, Wind & Fire" autor velikog broja hitova ("That's the Way of the World", "Reasons", "Sing a Song", "Getaway", "Fantasy", "September", "Boogie Wonderland", "After the Love Has Gone", "Let's Groove").

2019 - Italija je blokirala usvajanje deklaracije EU o Venecueli kojom se priznaje legitimnost predsednika parlamenta Huana Gvaida da organizuje nove predsedničke izbore čemu se protivi predsednik te zemlje Nikolas Maduro. Ukupno 16 zemalja članica EU je pojedinačno priznalo Gvaida za privremenog predsednika Vencuele.