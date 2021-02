Oglas je postao viralan!

Nekada davno su se mladi upoznavali na poselima ili saborima, kasnije na igrankama, ali ako mislite da su društvene mreže i aplikacije za upoznavanje uvele ''ljubav na slepo'' grdno se varate. To je postojalo i nekad, samo u malko drugačijem obliku i zvalo se ''oglasi lične prirode''.

U oglasu sa početka 20. veka momak traži devojku iz unutrašnjosti za brak, ali traži i dobar miraz uz to. Naime, nekada se devojka dobro udavala ako ima veliki miraz. Što veći miraz, to bolja prilika za udaju i u viđeniju kuću. One čiji roditelji nisu bili imućni, udavale su se za radnike i ostale pripadnike nižeg staleža. Momak iz oglasa je naglasio da će objasniti zašto traži toliki miraz kada se bude sreo sa potencijalnom mladom.

Momak kaže i da ima novu kuću u Beogradu koja vredi nekoliko miliona dinara, a ako bi to gledali iz vizure današnjeg vremena, jasno je da se hvali ili što bi mladi rekli da se ''fleksuje''. Onon što je mnogo drugačije je i to da on ima 24 godine, a traži neku od 16 do 22 godine. U to vreme, momak koji je imao te godine, a nije se oženio se smatrao ''starim'', a devojka usedelicom.

Bilo kako bilo, ovaj oglas je ostao kao uspomena jednog prohujalog vremena koje je mnogo drugačije od našeg. Kada ga pročita neko iz današnjeg vremena, nasmejaće se, kao što su uradili pratioci ispod ove objave.