Pogledala sam kroz prozor i videla ženu kako pije kafu: Kada sam malo bolje pogledala, zapazila sam JEZIVU STVAR (FOTO)

Svi se mi jednom trenutku umorimo od rada na računaru, pa povremeno skrenemo pogled kroz prozor. Upravo to je uradila jedna žena, kojoj je pogled pao na zgradu prekoputa.

Ono što je ugledala u prvi mah bila je žena koja je stajala pored prozora i pila kafu. I to ne bi bilo ništa čudno da nekoliko sati kasnije nije opet pogledala u istom pravcu i videla ženu kako stoji u potpuno identičnoj pozi!

My mate was in work and she noticed a woman standing at the window in one of the flats opposite. pic.twitter.com/6ZT6dBmP21