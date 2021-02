Kao svršena studentkinja koledža za dadilje “Norland” u Batu, Marija Boralo, dadilja dece Kejt Midlton i prestolonaslednika Vilijama, vrlo dobro zna da je upotreba reči “klinci”, odnosno “deca” zabranjena i da se deca uvek moraju nazivati po imenu, otkriva Džulija Gaskel, stručnjak za obuku dadilja iz “Norlanda”.

Kraljevski biograf Ingrid Suard otkriva kakva još pravila mora da poštuje posluga kraljevske porodice.

🐶🐴🐈Today we are marking National Pet Month. The nation's pets have kept us company during lockdown, and have joined our daily walks!#nationalpetmonth pic.twitter.com/dKt3x5WFhY