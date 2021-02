CELO JEZERO NA NOGAMA DOČEKALO SLETANJE NA MARS: Rover NASA uspešno sleteo u krater koji nosi ime po njihovoj opštini u RS! (VIDEO)

NASA je saopštila da je rover, nazvan ''Upornost'', obavio i poslednji, najrizičniji deo puta i da je večeras uspešno sleteo na površinu Crvene planete na kojoj će prikupljati geološke uzorke i doneti ih na Zemlju za oko 10 godina gde će biti analizirani u potrazi za drevnim oblicima života, prenosi AP.

Nasa rover Perseverence lands on Mars in deep crater called Jezero - what might it tell us about the Red Planet? https://t.co/38YJpfBSNj