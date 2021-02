IZVADILA ŽIRAFI SRCE, PA SE SLIKALA SA MUČENOM ŽIVOTINJOM: Njene reči su još gore od onoga što je uradila (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)

Kako se "pohvalila" na Fejsbuku, njen muž je na tu avanturu potrošio 2.000 dolara, kako bi se Mereliz zabavila, a žirafino srce je nazvala "savršenim poklonom za Dan zaljubljenih".

"Da li ste se ikada pitali koliko je veliko žirafino srce. Neverovatno sam srećna zbog mog poklona za Dan zaljubljenih", navela je na Fejsbuku dodavši da će životinjinu kožu iskoristiti kao prostirku.

"She was like a little girl" & couldn't wait to kill this giraffe. The heart was her "valentines present". Merelize van der Merwe née Nell looks for notoriety. An inferiority complex &/or narcissist? 🤦🏻‍♀️

🙏🏼RT#BanTrophyHunting@zbleumoon @AgainstHunting @JamesMelville @Nenagh9 pic.twitter.com/WsJrj9UuVN