PORUKE IZ SVEMIRA KOJE TREBA PREPOZNATI NA VREME: 10 znakova za uzbunu! NIŠTA SE NE DOGAĐA SLUČAJNO

Slučajnosti ne postoje. Ali, mnogi ljudi pripisuju neke stvari sreći, nesreći ili nekoj drugoj slučajnosti.

Ono što sam naučila o Svemiru jeste da se nikada se ništa ne događa slučajno i da se misli materijalizuju.

Ponekad tražimo znak da nam pomogne u određenoj situaciji. Tražimo vođstvo od Svemira, naših duhovnih vodiča ili anđela. Onda čekamo. Zatim čekamo još malo.

Propuštate li znakove možda?

Pre nego što prepoznamo znakove, zapitajte se – jesam li otvoren za primanje poruka? Često zbog moguće odvojenosti od sebe naši strahovi od toga kakav bi ishod mogao da bude nas jednostavno zakoče u životu i zbog toga zanemarimo vođstvo koje nam je pruženo.

Stvari koje treba da imate na umu kada tražite znakove

Kada tražimo vođstvo, jesu li naši parametri prestrogi?

Očekujemo li instant rezultate? Ovde su neki saveti kako da tražite znakove:

1. Postavite određeni vremenski rok

Ponekad želimo instant rezultate i očekujemo dramatičan trenutak bogojavljanja čitavih 5 minuta nakon što smo zatražili znak! Ponekad znakovi zaista mogu da dođu tako brzo (iako na manje dramatičan način), ali uobičajeno je da prođe nekoliko dana dok Svemir ne odradi svoju magiju. Možete to i da navedete u svom zahtevu. Na primer, ako tražimo znak početkom nedelje kažemo: "Molim Te, pošalji mi neki znak do kraja nedelje."

2. Zamolite da vam znak bude jasan, bez trunke sumnje

Ponekad volimo da racionalizujemo stvari, zato moramo jasno da kažemo svemiru da znakovi budu očigledni. Na primer, možete da zatražite da vam znak koji primite bude vidljiv, bez trunke sumnje.

3. Zatražite da se znak ponovi nekoliko puta

Znam neke ljude koji koriste ovu tehniku. Neko vreme sam je i sama koristila. Zamolila bih svoje duhovne vodiče da mi ponove znak tri puta, tako da budem sigurna da dolaze od njih. Možete koristiti ovaj način umesto načina pod brojem 2, ako vam se više sviđa.

4. Budite otvoreni

Nakon što zatražite znak, pobrinite se da ste otvoreni za primanje poruka. Držite vaše oči i čula otvorenima, tako da možete da primetite znakove kada se pojave.

10 načina pomoću kojih ćete znati da vam svemir pokušava nešto da vam kaže

1. Ponavljanje brojeva

Kada pogledate na sat vidite li često 11:11 ili "111" na plakatima, tablicama, bilo gde? Takvi ponavljajući brojevi mogu dosta toga da vam kažu. Na primer, kada sam donosila odluku o odstranjivanju mog mioma, dobila sam jasan znak – broj 555. Moj Duhovni Vodič mi je rekao da napravim mentalnu belešku tog broja i zatim da ga proverim, što sam i učinila. Brojčana sekvenca 555 ukazuje na veliku životnu promenu. Postoji razlog zašto primećujete ove brojeve!

2. Pesme

Znakove možete dobiti kroz zvukove, poput muzike ili možete čuti određene reči ili izraze. Na primer, ujutru kad se probudite, prva stvar koju čujete je pesma koja se vrti u vašoj glavi i nastavlja da se ponavlja celi dan ili možete čuti samo određeni stih u pesmi, a zatim otkriti da je potpuno relevantan problemu koji vas muči. Pre nego što sam postala isceljitelj po struci, radila sam u muzičkoj industriji, a muzika je moj svet. Zbog toga imam mnogo pesama spremljenih u svojoj glavi koje izrone u vrlo prikladnom trenutku! Obratite pažnju na ono što vam određena pesma poručuje. Podseća li vas na nešto tužno? Pruža li vam osećaj sreće? Ponekad takve ponavljajuće pesme s osećajem koji vam pružaju i rečima, predstavljaju znak. Samo počnite da obraćate pažnju i s vremenom ćete znati da prepoznate vođstvo.

3. Ispisane reči ili slike

Ukoliko ste "vidoviti" ili ste vizuelni tip, obratite pažnju na reči ili slike oko vas. Ima jedna igra koju volim da igram sama sa sobom (kako bi ojačala taj dar): postavljam pitanja mojim duhovnim vodičima kada sam u šetnji. Zatim držim čula otvorenim kako bi zapazila znakove. Mogu da vidim određeni pano, komad grafita, određeni cvet, pticu u letu (pogledati simboliku te ptice jer postoji puno stvari koje nam mogu reći naši životinjski vodiči). To je zabavna igra kroz koju se uvek pojavi zanimljiv odgovor na moje pitanje!

4. Ponavljanje događaja

Ukoliko vam se ponavljaju događaji u životu, to je znak da postoji nešto što morate primetiti i naučiti iz tog događaja pre nego što krenete dalje! To može da bude jedan od onih dugoročnih znakova iz svemira, kao što su: loši odnosi, nezdravi životni obrasci, zaglavljenost u lošim poslovima… popis bi se mogao da nastavi beskonačno. Umesto ulaženja u ulogu žrtve ("Zašto me Svemir kažnjava?"), iskoristite ovu priliku kako bi napravili mentalnu inventuru pomoću koje ćete otkriti što je to što treba da popravite kako bi mogli da krenete dalje.

5. Perje

Perje može biti znak koje nam šalje naš životinjski totem ili naš anđeo čuvar. Iako anđelima nisu potrebna krila za let, oni znaju da mi mislimo da imaju krila, tako su predstavljeni u umetnosti i književnosti i u drugim medijima, zbog toga oni koriste simbolizam koji možemo da razumemo. Postoji izreka: "Kad su anđeli blizu, pojavljuje se perje." Pre samo nekoliko nedelja, pronašla sam jedno pero, baš kada mi je bio potreban podsetnik da su moji anđeli sa mnom. Obratite pažnju na boju pera jer čak i boje imaju značenje.

6. Pronalaženje predmeta

Ponekad je predmet koji tražimo tačno ispred nas. Taj predmet predstavlja ono što mi povezujemo s tim predmetom. Možda je to prsten koji ste nasledili od vaše bake? Poklon od starog prijatelja s kojim bi možda ponovo trebalo da se povežete? Obratite pažnju i razmislite o poruci koju vam taj predmet nosi.

7. Mirisi

Poznati mirisi često mogu da nas dovedu do rešenja za kojim tragamo. Obično je to miris koji nas podseća na nekoga ili budi određenu emociju. Možda je to miris parfema koji je vaša baka koristila, a pojavljuje se na neuobičajenom mestu ili je to miris cveta koji vam budi određenu uspomenu, sećanje na koje treba da obratite pažnju jer je možda povezano s vašim pitanjem koje ste uputili Svemiru.

8. Osećaji

Ukoliko ste osetljiva i intuitivna osoba, vi stičete znanje kroz osećaje. Kada postavite pitanje na koje želite odgovor, imate li nekakav osećaj u stomaku, opšti osećaj nelagode ili osećate iznenadni protok energije koji se odnosi na vaše pitanje? Ponekad će vaše telo imati određenu reakciju. Obratite pažnju postoji li napetost u bilo kojem delu tijela. Je li vaš vrat napet? To ukazuje na moguću blokadu u grlenoj čakri, možda vam poručuje da treba da izraziti svoju istinu? Je li vaša vilica stisnuta? To bi moglo da ukazuje na stagniranje Qi energije jetre, što znači da treba da se opustite. Slušajte svoje telo. Ono puno toga može da vam kaže!

9. Ponavljanje prepreka

Ovo je vezano uz ponavljanje događaja. Ukoliko nam se neprestano ponavlja ista prepreka, to je jasan znak da o nečemu treba da ponovo dobro razmislimo! Osećate li se blokirano u području ljubavi, posla, novca ili nečeg drugog? Šta vam to govori, šta treba da uočite i iscelite, kako bi uklonili poteškoće?

10. Pokrenuta sećanja

Određena aktivirana sećanja su odgovor na pitanje koje smo postavili i te uspomene postaju znak za kojim tragamo. Ponekad je to sećanje na nešto što ne želite da stvorite u svom životu. Ponekad je to osećaj da ste nešto propustili, a sada to možete da nadoknadite. Možda je to sećanje na nekog posebnog u vašem životu ili na nekoga od koga se treba da se sklonite ili mu oprostite. Bez obzira na vrstu sećanja, ona se odnose samo na vas. Samo vi možete da dešifrujete poruku. No, ako imate poteškoća, zatražite pomoć od svojih duhovnih vodiča. Možete čuti/osetiti/videti/znati “da” ili “ne”. Ukoliko ne dobijete momentalni odgovor, to znači da je potrebno više vremena, nešto drugo još treba da se odigra. Budući da svemir ima velike uši, znam da će vas čuti.